Một điều nữa cũng cần phải nêu ra đó là tước hiệu "Sheikh" không chỉ giới hạn trong giới tính nam, mà còn có ở giới tính nữ. Ví dụ, một nữ chức sắc có uy tín trong cộng đồng Hồi giáo sẽ được gọi là Shaykhah, ví dụ như Shaykhah Fakhr-un-Nisa, người phụ nữ được mệnh danh là "niềm tự hào của phụ nữ Hồi giáo và là bà hoàng của thư pháp".

"Không chỉ nhắm tới việc đưa Man United trở lại thời hoàng kim bên trong cũng như bên ngoài sân cỏ, thương vụ này còn nhắm đến việc đưa NHM Man United trở thành một phần quan trọng của CLB này. Thương vụ này cũng không vướng phải bất cứ một khoản nợ nào và sẽ được chi trả thông qua Quỹ đầu tư Nine Two của ngài Jassim, một quỹ đầu tư sẽ được dùng để sửa sang lại sân vận động cùng các hệ thống xung quanh CLB, ngoài ra, quỹ đầu tư này sẽ được dùng để cải thiện các trải nghiệm của NHM bóng đá ở Anh cũng như toàn thế giới".

Đó là những gì mà quỹ Nine Two đưa ra sau khi thông báo ý định mua lại nửa đỏ thành Manchester cho truyền thông Anh quốc. Có thể thấy rõ tham vọng cũng như nhiệt huyết nơi các ông chủ tương lai của sân Old Traffford, từ những dòng thông báo đầy sức nặng tới cái tên khơi gọi lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Man United: 92 Foundations, lấy theo tên của Class Of 92 huyền thoại.

Tuy nhiên, vẫn có hai câu hỏi khiến các tờ báo lớn về thể thao của Anh quốc nói riêng cũng như Châu Âu nói chung phải đau đầu, đó là: đâu mới là hình ảnh thực của Jassim Al Thani? Ông ấy là người như thế nào?.

Cho đến nay, những gì mà truyền thông Anh quốc biết được về người đàn ông này đó là: ông thuộc dòng dõi Al Thani đang trị vì Qatar, ông theo học Học viện Quân sự Sandhurst tọa lạc ở thị trấn Sandhurst thuộc hạt Berkshire. Tiếp đó, ông là chủ tịch của Qatar Islamic Bank, hay Ngân hàng Hồi giáo Qatar, và từng là một thành viên của Credit Suisse, ngân hàng tư nhân lâu đời nhất của Thụy Sĩ.