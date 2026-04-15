Sầm Sơn: Quen mà lạ

Sầm Sơn lúc bình minh, mặt biển như một tấm lụa khổng lồ với ánh hồng rực rỡ. Đó cũng là lúc nhịp sống lao động bắt đầu. Đoàn thuyền đánh cá nối đuôi nhau rẽ sóng trở về, mang theo vị mặn mòi của khơi xa và những khoang thuyền chứa đựng quà của biển.
Thuyền về không chỉ mang theo thành quả của một đêm dài vươn khơi, mà còn là nét vẽ dung dị, sống động nhất cho bức tranh Sầm Sơn buổi sớm mai. Chính sự mộc mạc, tất bật ấy đã khiến một vùng biển vốn ồn ào trở nên sâu lắng và gần gũi đến lạ kỳ.
Rời xa bãi cát trải dài với tiếng gọi thuyền về nhộn nhịp, hành trình dẫn lối ta tìm về những nốt lặng trầm mặc trên dãy núi Trường Lệ.
Điểm dừng chân đầu tiên là Đền thờ Tô Hiến Thành, ngôi đền còn được biết đến với tên gọi đền Đệ Nhị hay đền Trung.
Ngôi đền thờ vị Thái úy trung trinh, người đã dành cả cuộc đời tận tụy vì giang sơn xã tắc dưới triều Lý tọa lạc giữa một không gian tĩnh mịch, bao quanh bởi những tán cây cổ thụ quanh năm rì rào tiếng gió.
Đây không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là nơi lưu giữ những giá trị tinh thần cao quý của dân tộc.
Từng mái ngói rêu phong…
Những nét bút ngự ban trên sắc phong đã minh chứng cho sự trường tồn của thời gian.
Đứng giữa sân đền, hít căng lồng ngực mùi hương trầm thoang thoảng hòa quyện cùng vị mặn mòi của gió biển thổi từ phía xa, ta bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Một Sầm Sơn “lạ” hiện ra trong dáng vẻ thanh tao ấy, nhắc nhớ mỗi người về lòng biết ơn và những giá trị văn hóa sâu dày đang ẩn mình dưới bóng núi xanh rờn.
Tiếp tục hành trình men theo con đường uốn lượn giữa xanh ngát thông reo, Hòn Trống Mái hiện ra như một sự sắp đặt đầy ngẫu hứng của tạo hóa.
Hai khối đá lớn tựa đầu vào nhau qua bao mùa nắng gió khơi gợi lên trong lòng lữ khách những câu chuyện tình tự ngàn xưa, khiến thiên nhiên Sầm Sơn bỗng trở nên mềm mại và tình tứ đến lạ kỳ.
Nằm ở phía Nam dãy núi là Chùa Cô Tiên, một không gian thanh tao và thoát tục. Ngôi chùa nép mình bên vách đá uốn lượn, hướng tầm mắt ôm trọn lấy đại dương bao la.
Với kiến trúc cổ kính ẩn hiện dưới tán cây già, nơi đây gắn liền với truyền thuyết về người con gái hiền lành, chữa bệnh cứu người.
Du khách đến đây không chỉ để chiêm bái mà còn để tìm lại sự an yên trong tâm hồn, lắng nghe tiếng chuông chùa thanh nhẹ hòa quyện vào tiếng sóng vỗ rì rào từ phía khơi xa.
Điểm kết thúc đầy uy nghiêm cho hành trình chính là Đền Độc Cước, hay còn gọi là đền Thượng, Đền Đệ Nhất, tọa lạc vững chãi trên hòn Cổ Giải.
Ngôi đền thờ vị thần tự xẻ thân mình để bảo vệ dân làng khỏi loài quỷ biển, hiện thân cho sức mạnh và ý chí quật cường của cha ông. Đứng từ sân đền nhìn xuống, những con sóng bạc đầu xô vào ghềnh đá như đang kể lại khúc tráng ca bất tận của vùng đất này.
Sầm Sơn là thế, vừa gần gũi như một người bạn cũ, vừa mới lạ như một kho tàng văn hóa chưa bao giờ khám phá hết…
Một buổi sớm mai ngắm bình minh trên bãi cát, một buổi chiều tà tĩnh lặng nơi cửa đền, bạn sẽ nhận ra: Sầm Sơn không chỉ có du lịch biển mà còn có một tâm hồn di sản đang bền bỉ nhịp đập cùng thời gian.
