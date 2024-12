Khi Dan Ashworth rời khỏi sân Old Trafford, nhiều tờ báo Anh cho rằng vị giám đốc thể thao này không chỉ gặp phải bất hòa với Sir Jim Ratcliffe mà còn gặp phải bất hòa với các nhân viên của sân Old Trafford. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ The Athletic, những thông tin kể trên đều là những thông tin vô căn cứ, bởi Dan Ashworth rất được lòng các nhân viên của Man United, đặc biệt là các nhân viên ở lò đào tạo Carrington, những người luôn coi ông là "ông chủ" thực sự ở bộ phận thể thao. Cũng chính vì vậy mà khi Dan Ashworth từ chức, các nhân viên ở sân Old Trafford đều cảm thấy sốc và tiếc nuối cho vị giám đốc thể thao người Anh, một người mà theo họ "là một vị giám đốc thật thà, thông minh và tốt tính".

Một điều khác cũng khiến Sir Jim Ratcliffe quyết tâm nói lời "tống biệt" với Dan Ashworth, đó là ở thời điểm cả hai bên gặp bất hòa, Berrada đã gây được ấn tượng tốt với ông chủ người Anh, đặc biệt là ở thương vụ đưa Ruben Amorim về với sân Old Trafford chỉ vài tuần sau khi sa thải Erik Ten Hag. Thêm vào đó, Omar Berrada còn tổ chức khá nhiều cuộc họp vói các nhân viên ở Man United để lắng nghe ý kiến của họ nhằm cải thiện cách vận hành ở đội chủ sân Old Trafford.

Bên cạnh sự năng nổ của mình, Berrada còn cho thấy ông là một người rất biết cách "chiều lòng" Jim Ratcliffe. Cụ thể, ở thời điểm Man United công bố báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm của mình, Omar Berrarda cho biết các kế hoạch chi tiêu và cắt giảm của ông chủ mới của sân Old Trafford vẫn đang đi đúng hướng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin từ Man United, các nhân viên của Man United cảm thấy rất không hài lòng khi CLB quyết định cắt giảm 250 nhân viên để tiết kiệm chi tiêu của mình. Cũng theo The Athletic, Dan Ashworth cũng nằm trong nhóm "bất mãn" với kế hoạch cắt giảm chi tiêu này của đội chủ sân Old Trafford.