Năng lượng tích cực của con gái lan tỏa đến mọi thành viên trong gia đình. Ông bà nội để động viên cô cháu gái đã mua tặng chiếc xe đạp mini màu hường xinh xắn mặc dù gia đình chắc chắn sẽ đưa đón bé đi học ít nhất trong 2 năm đầu cấp tiểu học. Ngày nhận xe, con bé reo lên sung sướng. Ông bà ngoại thì sắm sanh quần áo đẹp. Bà cố ngoại thì thủ thỉ “cho con bé chút tiền mua sách vở” từ trước đó rồi. Thành thử, vợ chồng tôi cứ vâng dạ rồi cười phớ lớ.

Đêm trước khi tựu trường, cả nhà chúng tôi 3 người ngồi lại bên nhau cùng sửa soạn, bọc sách vở, chuyện trò râm ran. Con gái nhận lấy phần việc dán nhãn vở. Nó hớn hở khoe với bố: “Mẹ làm nhãn vở riêng cho con đấy bố. Nhãn vở có in ảnh con trên này này”. Nó lục tung mấy chục cái nhãn vở, trong đó có in ảnh của nó hồi còn học mầm non. Từ gương mặt tươi cười, nó chuyển ngay sang trạng thái phụng phịu: “Mẹ ơi, con nhớ trường mầm non thân yêu của con quá, hu hu”. Cái điệu bộ ấy khiến chúng tôi thật sự vui, cảm động. Không ai dạy con hay bắt con nói về trường cũ, tình yêu với ngôi trường cũ mà đó là những điều xuất phát từ chính nội tâm, suy nghĩ của con. Điều đó khiến những bậc làm cha làm mẹ như chúng tôi hiểu rằng: Môi trường giáo dục thực sự quan trọng đến việc hình thành tính cách, nhân cách, tư duy của con người như thế nào. Con yêu trường, yêu lớp với tất cả sự thuần khiết và chân thành nhất.