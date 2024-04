Dù đã chính thức ngồi tù vào năm 2023, thế nhưng, với các CĐV Fleetwood Town FC, Andy Pilley vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp với người dân của thị trấn nhỏ nằm ở vùng bán đảo Fylde này. Có thể thấy rõ điều đó qua việc NHM của đội bóng này thường xuyên hô vang câu khẩu hiệu: "Chỉ có một Andy Pilley trên đời" (There's only one Andy Pilley-ND, mỗi khi Fleetwood Town thi đấu xa nhà.

Bản thân Andy Pilley cũng cảm nhận rõ tình yêu và sự tin tưởng của NHM dành cho mình, vì vậy, trong một cuộc họp thường niên với NHM của Fleetwood Town FC, vị chủ tịch cũ này đã gửi một đoạn ghi âm bày tỏ lòng cảm kích của ông trước những sự ủng hộ của NHM dành cho đội bóng cũng như bản thân ông trong suốt quá trình phải hầu tòa.