Trước khi trở thành một phần của Red Bull, Jurgen Klopp không ít lần nói về "truyền thống" và "bản sắc" trong bóng đá. Đơn cử như năm 2017, HLV người Đức từng chia sẻ như sau với tờ Marca: "Tôi thích những truyền thống tươi đẹp trong bóng đá. Ví dụ như ở Đức, chỉ còn hai CLB hát "You'll Never Walk Alone (bài hát cổ động của Liverpool, đội bóng do Jurgen Klopp dẫn dắt thời điểm đó-ND), trước khi trận đấu diễn ra, đó là Mainz và Dortmund". Một điều khá thú vị đó là cả hai CLB mà Klopp nhắc tới trong bài phỏng vấn đều là những câu lạc bộ ghét RB Leipzig ra mặt, đặc biệt là ở thời điểm đội bóng tới từ phía Đông nước Đức giành quyền lên chơi ở Bundesliga mùa giải 2016-2017.

Trong lịch sử bóng đá Đức, có thể nói, RB Leipzig là một trong những CLB bị ghét nhất nước Đức, một điều có vẻ lạ với những người không tìm hiểu kỹ bóng đá Đức. Bởi lẽ, từ trước đến nay, khi nói về thành công của các CLB Đức cả về mặt tài chính lẫn thành tích sân cỏ, chỉ có đội bóng tới từ thành phố từng thuộc Cộng hòa dân chủ Đức này là có thể so sánh được với hai ông lớn Bayern Munich và Borussia Dortmund.