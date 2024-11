Có được sự ủng hộ của Donald Trump thông qua lá thư gửi cho FIFA là thế, nhưng những người vận động hành lang cho kỳ World Cup 2026 cho Mỹ hiểu rằng để "lá thăm" của họ có sức nặng, họ phải xây dựng một mối quan hệ thân thiết hơn với vị tổng thống thứ 45 của nước Mỹ thời điểm đó. Để làm được điều này, họ phải nhờ đến một người, đó là Robert Kraft, chủ tịch của New England Patriots và New England Revolution, CLB cũ của cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn. Về mối quan hệ của cả hai, theo The Athletic, dù Donald Trump và Robert Kraft đã biết nhau từ trước, nhưng phải đến năm 2011, thông qua những cuộc điện thoại hỏi thăm cũng như việc Donald Trump đến dự đám tang của Myra, vợ của Robert Kraft, cả hai bắt đầu trở nên thân thiết với nhau hơn.

Cũng theo The Athletic, sau khi Mỹ, Mexico và Canada chính thức giành được quyền đăng cai World Cup 2026, tổng thống Donald Trump đã tiết lộ rằng chính Kraft là người đầu tiên tiếp cận ông trong quãng thời gian vận động hành lang cho kỳ World Cup 2026, nhờ đó mà Mỹ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ cho chiến dịch vận động hành lang cho kỳ World Cup 2026. Về phần Kraft, ông cũng được hưởng lợi rất nhiều từ việc Mỹ đăng cai tổ chức World Cup. Cụ thể, có đến 7 trận đấu ở kỳ World Cup 2026 sẽ được tổ chức trên sân Gillette của New England Revolution, trong đó có một trận diễn ra ở vòng tứ kết.

Những tưởng mối quan hệ giữa cả hai sẽ luôn keo sơn và bền chặt, nhưng mọi thứ đã thay đổi 180 độ ở thời điểm tổng thống Donald Trump rời nhiệm sở. Cụ thể, theo chia sẻ của Kraft, sau sự kiện những người ủng hộ tổng thống thứ 45 của nước Mỹ tấn công đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1, sự kiện được xem là "thời khắc đen tối nhất nước Mỹ", Kraft đã dừng mọi liên lạc với tổng thống Donald Trump. Thậm chí, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh radio địa phương, vị tỷ phú này còn chia sẻ rằng đưa Trump lên làm tổng thống không khác gì "đưa một gã say rượu lên làm tổng thống cả"!