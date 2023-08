Đồng chí Nguyễn Văn Thi: Việc phát triển hoạt động XNK tại Cảng biển Nghi Sơn thực tế còn tồn tại không ít khó khăn và thách thức. Điển hình như do thiếu đa dạng về các mặt hàng XNK nên các hãng tàu vận tải quốc tế chưa mặn mà với việc khai thác hoạt động hàng hải tại Cảng Nghi Sơn. Tần suất số chuyến còn thấp, chưa đa dạng tuyến (chủ yếu là tuyến Trung Quốc) dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa qua nhiều cảng phải trung chuyển nên phát sinh chi phí so với tàu không chuyển tải, dẫn đến giá cước chưa thực sự hấp dẫn đối với DN. Nhiều DN xuất khẩu hàng hóa số lượng lớn đã có đối tác vận chuyển, bốc xếp và các dịch vụ liên quan lâu năm, thậm chí hợp đồng lâu dài nên khó thay đổi để thực hiện xuất khẩu qua Cảng Nghi Sơn. Số lượng các DN may mặc, giày da (hiện chiếm tới 90% kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của tỉnh) thì chủ yếu sản xuất hàng FBO nên được chỉ định về cảng biển cũng như đơn vị dịch vụ hàng hải.

Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng, máy móc thiết bị nâng hạ container, kho bãi khu vực cảng chưa được đầu tư đồng bộ; chưa có nhiều DN đầu tư dịch vụ logistics, hệ thống kho vận chưa quy mô và đồng bộ dẫn đến thiếu nơi tập kết, làm ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa; công tác cải cách hành chính, công tác phối hợp của các cơ quan Nhà nước trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của hãng tàu ra vào Cảng Nghi Sơn còn hạn chế.

Hiện nay, tình hình chính trị, kinh tế thế giới vẫn còn có nhiều diễn biến phức tạp. Cùng với đó, giá nguyên, nhiên liệu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng, làm gia tăng lạm phát và đặc biệt là giá cước biển tăng cao đã ảnh hưởng đến hiệu quả trong việc thu hút các hãng tàu và các đơn vị XNK qua Cảng Nghi Sơn. Dự báo trong thời gian tới, hoạt động thương mại XNK vẫn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt các ngành dệt may, da giày và sản phẩm công nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra, việc giá nguyên liệu sản xuất thép tiếp đà giảm và kế hoạch bảo dưỡng lần đầu theo thiết kế của nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng sẽ khiến kim ngạch nhập khẩu năm 2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022.