PGS.TS Lê Viết Báu sinh năm 1972 tại thôn Ích Hạ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh năm 1992. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông là giáo viên môn Vật lý tại trường THPT Hoằng Hóa 2. Từ năm 2000 đến nay, là giảng viên khoa Kỹ thuật Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hồng Đức. PGS.TS Lê Viết Báu đã tham gia giảng dạy nhiều học phần thuộc chương trình đào tạo thạc sỹ Vật lý chất rắn, Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, Kỹ thuật xây dựng. Ở bậc đại học gồm các chương trình đào tạo sư phạm Vật lý, Vật lý ứng dụng, Kỹ thuật điện - Điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lọc hóa dầu, Kỹ thuật xây dựng. Ông tham gia hướng dẫn thành công 1 nghiên cứu sinh, hơn 10 thạc sỹ và nhiều cử nhân. Nhiều người trong số đó đã trở thành các nhà khoa học, các nhà quản lý tại các trường phổ thông, đại học, tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo và khoa học nước nhà. Đồng thời, các kết quả của đề tài nghiên cứu cấp Quốc gia và cấp bộ của ông đã cung cấp cho các nhà khoa học trong và ngoài nước những kết quả nghiên cứu, bổ trợ cho các nghiên cứu tiếp theo về khoa học vật liệu mới, đã và có triển vọng trong ứng dụng thực tiễn như vật liệu spintronic, sensor, vật liệu sử dụng trong công nghệ làm lạnh mới không gây khí thải...

Đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chế tạo giường bệnh đa chức năng hỗ trợ bệnh nhân liệt vận động, cứng khớp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh” của ông vinh dự đoạt giải Ba - Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021. Hiện đề tài đã được triển khai tại các bệnh viện tuyến Trung ương, tỉnh, huyện, khối nhà nước và tư nhân. Tất cả các bệnh viện có đặt giường bệnh đều phản ánh giường đa chức năng có nhiều chức năng nổi trội hơn so với các loại có trên thị trường, đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân liệt vận động, phải nằm điều trị lâu dài và cho các bệnh nhân cần tập phục hồi các khớp cũng như thay đổi tư thế, trạng thái của bệnh nhân, giảm thiểu tình trạng loét do tì đè... Hiện, tác giả đang chờ kết quả đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ để tiến hành sản xuất hàng loạt cung cấp cho thị trường.

Chia sẻ về quá trình thực hiện đề tài và những ý tưởng mang đến thành công, PGS.TS Lê Viết Báu cho biết: Trong quá trình quan sát và trực tiếp chăm sóc người nhà nằm điều trị lâu dài, tình trạng loét do tì đè rất dễ xảy ra. Để có thể tránh được tình trạng này, bệnh nhân rất cần được lật trở thường xuyên và massage vùng tì đè. Với yêu cầu như vậy, rất khó khăn cho người chăm sóc vì phải lăn trở thường xuyên cho bệnh nhân. Trong khi đó, để điều trị, bệnh nhân cần được tiến hành Vật lý trị liệu phục hồi chức năng sớm ngay từ khi bị bệnh nhằm giảm thiểu hình thành các thương tật thứ cấp, giúp người bệnh duy trì và phục hồi tối đa các chức năng vận động và sinh hoạt, giúp họ có thể sống độc lập, nâng cao chất lượng sống thậm chí có thể quay lại học tập hay làm việc. Trong vật lý trị liệu thì vận động trị liệu là hết sức quan trọng, làm giảm thiểu hình thành các vết loét do tì đè, viêm phổi do nằm lâu, tạo thuận lợi cho đường tiêu hóa và tiết niệu tránh nhiễm trùng tiểu và táo bón; đối với hệ cơ xương khớp, tập vận động giúp duy trì tầm vận động khớp, độ dài của bắp cơ, tránh teo và co rút các bắp cơ, tránh cứng khớp và loãng xương ở những người bệnh phải nằm điều trị kéo dài. Đối với người bệnh nằm liệt giường, việc lăn trở phòng loét phải được tiến hành đều đặn 2-3 giờ mỗi lần, mỗi lần lăn trở phải kết hợp xoa bóp các vùng tì đè, vỗ rung lồng ngực, xoa bóp hướng tâm kết hợp tập một vài động tác vận động để phòng tránh ứ trệ tuần hoàn hình thành huyết khối ở tĩnh mạch sâu của các chi, đặc biệt là hai chi dưới…

Trăn trở với những khó khăn của người bệnh, nhóm nghiên cứu do PGS.TS Lê Viết Báu - Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Hồng Đức đã mạnh dạn đề xuất nghiên cứu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu chế tạo giường bệnh đa chức năng hỗ trợ bệnh nhân liệt vận động, cứng khớp nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh”. Sau hơn 2 năm nghiên cứu chế tạo, giường đa năng HD1 đã ra đời và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá hoàn thành xuất sắc.

Với các chức năng: Điều chỉnh tư thế nằm ngửa, nằm nghiêng sang hai bên, nửa nằm, nửa ngồi và ngồi dậy; tập vận động các khớp chi dưới đề phòng cứng khớp, teo cơ, loãng xương và huyết khối tĩnh mạnh; kéo giãn cột sống thắt lưng bằng chính trọng lượng của chính người bệnh để điều trị đau thắt lưng; di chuyển theo điều khiển của nhân viên y tế, bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân. Ngoài ra, giường có thể được cài đặt và điều khiển thông qua điện thoại thông minh giúp quá trình hoạt động của giường hoàn toàn tự động theo thời gian thực.

Đến nay, sản phẩm nghiên cứu đã tương đối hoàn thiện, tuy nhiên để sản phẩm mang tính đặc trưng, không nơi nào có thì vẫn cần được đầu tư, thực hiện thêm các bước nghiên cứu sâu để làm tăng tính thẩm mỹ và đầu tư thêm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cho giường để nó tự hiểu được nhu cầu của người bệnh, tự thay đổi cường độ tập luyện, tích hợp thêm tình năng thông báo các chỉ số sống của bệnh nhân như nhịp tim, huyết áp… để phát tín hiệu cảnh báo đến bác sĩ khi cần.