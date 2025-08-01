Hang Dơi - Kiệt tác giữa đại ngàn Pù Luông

Ẩn mình trong lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hang Dơi tại bản Kho Mường (xã Thành Sơn, huyện Bá Thước) là một kiệt tác địa chất còn nguyên vẹn giữa những ngọn núi đá vôi. Không chỉ là một điểm đến mang vẻ đẹp hoang sơ, hang Dơi còn là biểu tượng cho sự kết hợp kỳ diệu giữa thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa bản địa.
Từ thị trấn Cành Nàng, du khách phải di chuyển hơn 25km trên con đường đèo khúc khuỷu men theo triền núi để đến bản Kho Mường, xã Thành Sơn – nơi hang Dơi nằm ẩn mình.
Những đoạn đường dốc, nhỏ chỉ vừa một xe máy, nhiều nơi phải đi bộ khiến hành trình đến hang như một cuộc phiêu lưu thực thụ.
Tuy nhiên, phần thưởng cho sự kiên trì đó là khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ: thung lũng với những ruộng lúa bát ngát, dòng suối nhỏ róc rách và không khí trong lành, mát mẻ quanh năm.
Ông Lò Văn Nam (áo xanh), một hướng dẫn viên du lịch địa phương đã có hơn 10 năm làm nghề, chia sẻ: “Hang Dơi như một viên ngọc còn thô của xứ Thanh. Nhưng chính vì thế mà nó vẫn còn nguyên sơ. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên đưa đoàn du khách đến đây, ai cũng ngỡ ngàng như bước vào một thế giới cổ xưa trong lòng núi”.
Hang Dơi được hình thành từ cách đây khoảng 250 triệu năm, thuộc hệ núi đá vôi cổ trầm tích Karst – giống với các hệ thống hang động nổi tiếng như Phong Nha - Kẻ Bàng. Cửa hang cao hơn 10m, mở ra một không gian lạnh và ẩm, ngập tràn mùi đất đá nguyên sinh.
Ngay từ những bước chân đầu tiên, du khách đã cảm nhận được sự kỳ vĩ: lòng hang cao và rộng, thoáng, có thể chứa đến hàng trăm người cùng đi bộ trong hang.
Bên trong hang là hệ thống nhũ đá và măng đá với hình thù độc đáo: có khối giống như búp sen, có khối lại như những vòm mái nhà sàn, hay những dòng thạch nhũ chảy từ trần hang xuống như thác nước hóa đá. Dưới ánh đèn pin, những khối nhũ phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, khiến khung cảnh trở nên huyền ảo như chốn thần thoại.
Hai du khách Mr. Jean Marc và Mme. Christine đến từ Pháp chia sẻ: “Tôi thấy sự nguyên sơ như ở đây thật hiếm. Hang Dơi mang lại cảm giác rất thật – không có đèn màu, không xi măng, không du lịch hóa”.
Đi sâu hơn vào hang, không gian càng mở rộng. Một khu vực được người địa phương gọi là “phòng lớn” – một bãi đá rộng và phẳng, dài chừng 30m – giống như sân khấu tự nhiên nằm giữa lòng núi.
Ở những đoạn sâu và tối nhất, tiếng cánh dơi đập lách cách vang lên từ trên cao. Dơi ở đây sống theo từng đàn, treo mình trên các mái hang ẩm ướt. Chúng thường ra khỏi hang vào lúc chiều tối, bay là là trên những thửa ruộng để kiếm ăn.
Không thể tách rời Hang Dơi khỏi bản Kho Mường – ngôi làng nhỏ của người Thái nằm bên triền núi. Bản vẫn giữ gần như nguyên vẹn phong tục tập quán cổ truyền. Người Thái nơi đây sống hòa thuận với rừng, xem Hang Dơi là “linh hồn thiêng” canh giữ cả thung lũng.
Bà Ngân Thị Đậu, 64 tuổi, người bản Kho Mường chia sẻ: “Trước kia người dân chúng tôi chỉ biết vào hang lấy nước. Nay có khách đến, chúng tôi cũng học thêm cách làm du lịch, nhưng vẫn giữ nguyên quy định: không được chạm vào nhũ đá, không đ
Đó cũng là lý do mà nhiều du khách nước ngoài đánh giá rất cao trải nghiệm tại Hang Dơi – không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên, mà còn bởi sự tôn trọng và gìn giữ của chính người dân bản địa. Du lịch nơi đây phát triển chậm, nhưng bền vững – một hướng đi hiếm hoi giữa làn sóng du lịch đại trà hóa.
Mỗi chuyến đi đến hang Dơi không chỉ là một chuyến du ngoạn, mà là cuộc “đối thoại” giữa con người và thiên nhiên, giữa hiện đại và cổ xưa. Từng bước chân trong lòng hang là từng lát cắt thời gian – nơi người ta được cảm nhận sự nhỏ bé của bản thân trước thiên nhiên vĩ đại.
Trưởng thôn Kho Mường, ông Hà Văn Thào cho biết: Người dân Kho Mường đang dần nhận ra tiềm năng du lịch quý giá mà hang Dơi mang lại. Chính quyền xã cũng đã tập huấn người dân làm du lịch cộng đồng và đào tạo thế hệ trẻ làm hướng dẫn viên bản địa. Giờ lớp trẻ trong bản cũng bắt đầu học tiếng Anh, học cách kể chuyện về hang, về bản mình.
Và nếu một ngày nào đó bạn muốn “ngắt kết nối” khỏi thế giới hiện đại, để chỉ nghe tiếng dơi bay, tiếng gió rừng thổi trong lòng hang mát lạnh và ánh đèn pin chạm vào thạch nhũ triệu năm – hãy nhớ tên: hang Dơi, Kho Mường, Pù Luông. Thiên nhiên nơi đây đang đợi bạn, trong sự im lặng thánh khiết nhất của đất trời.
