Hang Dơi - Kiệt tác giữa đại ngàn Pù Luông

Ẩn mình trong lòng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, hang Dơi tại bản Kho Mường (xã Thành Sơn, huyện Bá Thước) là một kiệt tác địa chất còn nguyên vẹn giữa những ngọn núi đá vôi. Không chỉ là một điểm đến mang vẻ đẹp hoang sơ, hang Dơi còn là biểu tượng cho sự kết hợp kỳ diệu giữa thiên nhiên hùng vĩ và đời sống văn hóa bản địa.

