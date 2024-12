Những tháng đầu năm 2024, diễn biến thủy văn tiếp tục diễn biến xấu. Để tiết kiệm tối đa nước hồ thủy điện, nguồn nhiệt điện đã được huy động cao tối đa lên tới 50%. Tuy nhiên, huy động nhiệt điện cũng đang đối diện với khó khăn do nguồn nhiên liệu than ngày càng khan hiếm và liên tục tăng giá. Trong khi đó, các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời phân bố không đều và tập trung tới 99% ở miền Nam và miền Trung.

Tại Thanh Hóa, theo Sở Công Thương, nguồn điện cung ứng lên lưới quốc gia đến từ 19 nhà máy điện đang vận hành, với tổng công suất hơn 2.488MW. Trong đó có 13 dự án thủy điện với tổng công suất 610,66MW; 2 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 1.800MW; 1 nhà máy điện mặt trời công suất 30MW; 3 nhà máy điện sinh khối với tổng công suất 47,7MW. Trong khi nguồn cung từ 2 nhà máy nhiệt điện tuy lớn, nhưng giá nhiên liệu đầu vào tăng cao gây khó cho các doanh nghiệp thì nguồn cung từ thủy điện vẫn bấp bênh do phụ thuộc vào thủy văn.

Điển hình như năm 2023 đến nay, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn liên tục gặp khó khăn khi bảo đảm yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về thời gian và công suất. Nguyên nhân do hồ thủy điện đối diện với mực nước chết. Tình trạng thiếu nước, khô hạn tiếp tục kéo dài sang đầu năm 2024. Ông Lê Tấn Duy, Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn, cho biết: “6 tháng đầu năm, nhà máy mới phát lên lưới 257,69 triệu kWh điện. Tuy con số này có tăng 42% so với cùng kỳ nhưng mới đạt 27,5% kế hoạch được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm”.