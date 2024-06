Tuổi thơ với bao trò chơi vui tươi mà bình dị. Nhưng có lẽ trò chơi mà chúng tôi hay chơi nhất đó là trò chơi chọi gà. “Gà chọi” chính là những ngọn cỏ gà chúng tôi vừa hái được. Chiều chiều mỗi đứa trẻ đều cố kiếm tìm cho mình những ngọn cỏ gà có chiếc đầu thật to. Khi có được những chú “gà chọi” ưng ý trên tay, đám trẻ trâu lại chia làm hai đội, bắt đầu chơi trò chơi chọi gà. Mỗi lần một chiếc đầu cỏ gà đứt ra, rơi xuống là tiếng cười lại vang lên rộn rã cả một vùng đồng bãi mênh mông. Ông mặt trời nghiêng xuống nheo mắt ngắm nhìn những đôi má trẻ thơ đang hồng lên trong nắng. Cuối cùng, dù thắng hay thua thì trò chơi chọi gà chiều nào cũng vẫn tiếp diễn và kết thúc bằng những tràng cười giòn tan khi mặt trời dần khuất bóng sau dãy núi xa. Thú vui nơi đồng quê đơn giản chỉ có vậy, nhưng nó ẩn chứa biết bao kỷ niệm ngọt ngào. Tình bạn, tình thân ái của trẻ con nơi đồng quê... được vun bồi từ những buổi chiều cùng nhau chơi chọi gà như thế. Để khi lớn lên, rời xa mảnh đất quê hương bình yên, trong tim mỗi người vẫn in dấu những kỷ niệm thật ngọt ngào.

Cũng có lúc chơi chán, chúng tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ tỉ mẩn bóc từng lớp lá xanh của ngọn cỏ gà để kiếm tìm chú sâu láu cá ẩn mình trong lớp lá. Bóc mãi, bóc mãi cho đến khi lộ ra chú sâu trắng muốt, nhỉnh hơn cái kim khâu nằm tít bên trong. Những chú sâu láu lỉnh chọn những búp cỏ gà non tơ làm chỗ náu mình. Ngôi nhà ấm êm của chúng vô tình để lại vết đau âm ỷ cho bao nhánh cỏ gà mảnh mai. Những nhánh cỏ kiên cường không vì sâu ăn mà lụi tàn héo úa, ngược lại nó vẫn tiếp tục sống cùng vết thương của mình. Từng lớp lá non cứ phình to mãi ra, âm thầm ôm lấy chú sâu nhỏ. Dần dần những ngọn cỏ non tơ ngày nào trở thành những chiếc đầu gà màu xanh ngọc tuyệt đẹp. Nhánh cỏ gà mảnh mai thế, yểu điệu thế, nhưng cũng thật kiên cường. Lớp lớp lá xanh vẫn vươn mãi ra, níu lấy đất màu, níu bước chân son.