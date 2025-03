Lại có những đoạn, những cung đường, không thể phân biệt được lá của loài cây nào nữa. Vì loài nào cũng mong manh, cứng cỏi và say mê trong vũ điệu của hành trình sau chót đời mình. Dù có chiếc đáp nhẹ nhàng, lưu luyến như chưa muốn rời cây mẹ, có chiếc ào ào hạ cánh, hòa nhịp với đồng đội đông vui. Lại có chiếc bối rối, ngẩn ngơ chọn một điểm thật an nhiên tự tại rồi mới khẽ khàng khép mắt đặt mình. Thi thoảng có những tiếng thì thầm, to nhỏ. Không hiểu là tiếng ca rộn ràng, say đắm hay lời thủ thỉ tâm tình của những sinh mệnh đang đi đến bến cuối của chuyến tàu cuộc sống? Và ga cuối - đường phố đã chứng kiến sự rời đi vừa thanh thản lại vừa hân hoan, rạo rực.

Trong muôn vũ điệu của lá và tràn ngập sắc vàng kiều mị, vẫn có một sắc đỏ khác biệt nổi giữa không trung. Là sắc của loài lộc vừng giăng hàng như đội quân hùng hậu đang rùng rùng vào trận. Một trận thay đổi sắc màu ngoạn mục đến ngơ ngẩn, khó tin. Chẳng cần nắng táp hay gió hun. Chỉ lây phây mấy độ mưa phùn mà cả hàng lộc vừng đã chuyển sang màu đỏ tía tự khi nào. Để rồi mỗi trận gió qua, xuất hiện cơn mưa màu đỏ và màn khiêu vũ của lửa - màn khiêu vũ mỗi năm một lần xuất hiện. Những vũ công không chuyên ấy thả dáng, thả hồn để dành tặng cho không gian giao mùa những khoảnh khắc tràn đầy mỹ cảm.