Đêm ở núi, chàng trai ngồi trầm ngâm bên bếp lửa, ánh lửa sáng soi, hắt in bóng anh lên vách gỗ. Bát rượu ngô sóng sánh như mắt người anh thương. Miếng thịt trâu gác bếp đỏ hồng, thơm ngọt hoà hương rượu nồng nàn, đậm đà trong miệng. Sáng mai xuống hội, mình sẽ đẩy gậy với ai? Thào A Dê, thằng bạn thân, cũng là thằng đối thủ. Người nó to, chân nó chắc, cái dáng người gù gù mà vâm vam chắc nịch, it nói mà thật lì. Lần đi chơi hội bị mấy thằng bản bên chặn đường cà khịa. Cái thằng vừa túm ngực mình đã bị nó giằng ra, quật mạnh xuống đường làm bọn kia chạy sạch. Nó vừa rót rượu mời mình, nhưng cái miệng mím mím. Mai xuống hội, tao không nhường mày đâu, nhớ đấy!

Ừ thì thế, nó cũng là con của núi như mình, nhanh như sóc, mạnh như con gấu... Có lẽ nó cũng thích Mỷ, thích bông hoa của bản Mông như mình. Tựa lưng vào vách gỗ, tiếng gió u u từ đồi mâm xôi đưa hương lúa bay về trong đêm.

“Ơ tóc em như mây/ Mắt em trong như suối/ Miệng cười xinh như hoa/ Da mịn màng như trái sơn tra chín/ Nụ cười xinh sau vành mũ rung rinh/ Lúa chín vàng rồi đấy, sao anh chưa đón mình?/ Hoa sơn tra nở khắp rừng, ong bay rộn ràng/ Sao anh như gió mây đèo Khau Phạ?/ Sao chưa về đón em đây?/ Mình cùng đi ngắm hoa sơn tra/ Uống bát rượu ngô giữa mùa vàng no ấm/ Núi càng cao, mây càng vương vấn núi/ Lòng em rối như tơ khi chưa thấy anh dưới hội/ Tiếng kèn môi đây rồi, kìa anh tới/ Em đợi chờ dấu ánh mắt dưới hoa/ Anh cầm tay, tim em rộn ràng/ Em muốn múa cùng lúa thơm/ Lòng em mát hơn nước suối/ Mình yêu nhau rồi đấy anh”….