Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Năm 2024, thiên tai đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp; gây sạt lở, hư hỏng các công trình giao thông, thuỷ lợi, đê điều, nhà ở tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng đến phát triển sản xuất nông nghiệp. Trong chăn nuôi, tình hình dịch bệnh trên cả nước vẫn phức tạp, đặc biệt là 4 tỉnh giáp ranh với Thanh Hóa đều có dịch tả lợn châu Phi trên đàn lơn, bệnh dại trên chó mèo, nhưng Thanh Hóa đã kiểm soát tốt. Với sự chủ động và linh hoạt trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh và ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, hầu hết các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp đều đạt và vượt.

Sản xuất trồng trọt đạt giá trị sản phẩm thu được đạt 125 triệu đồng/ha, tăng 5 triệu đồng/ha so với năm 2023. Các loại cây trồng chính tiếp tục được mùa, năng suất lúa trung bình đạt 61,3 tạ/ha tăng 1 tạ/ha so với kế hoạch. Trong năm, toàn tỉnh chuyển đổi linh hoạt 1.578,2 ha đất trồng lúa năng suất, hiệu quả thấp, đạt 101,3% kế hoạch. Đến nay, Thanh Hóa có 109 mã số vùng trồng trên các đối tượng cây lúa, cây ăn quả, rau màu..., tăng 40 mã số vùng trồng so với cùng kỳ. Toàn tỉnh tiếp tục duy trì các vùng sản xuất tập trung gắn với liên sản xuất, bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích trên 80.000 ha. Đồng thời, duy trì và phát triển các vùng cây trồng thâm canh, vùng sản xuất tập trung mang lại hiệu quả, giá trị cao, như lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao 150.000 ha, ngô thâm canh 20.000 ha, mía thâm canh 12.000 ha, rau an toàn 14.000 ha, hoa cây cảnh công nghệ cao 420 ha, cây ăn quả tập trung 14.500 ha, cây thức ăn chăn nuôi 18.500 ha.