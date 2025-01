Những kết quả, dấu ấn đậm nét của năm qua không chỉ thể hiện trong các chỉ số phát triển kinh tế, mà còn có ý nghĩa sâu sắc trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội với nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã tổ chức thành công các sự kiện chính trị, văn hóa quy mô lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, nổi bật là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2024). Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Theo đó, giáo dục đại trà tăng 3 bậc so với năm 2023; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực; kết thúc đợt 1, đã huy động được hơn 226,5 tỉ đồng, hỗ trợ khởi công xây dựng mới và sửa chữa gần 4.226 căn nhà, đã hoàn thành 2.597 căn nhà, góp phần mang lại “mái ấm” an toàn, ổn định cho người nghèo, tạo điều kiện cho các hộ gia đình nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.