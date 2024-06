Việc vận hành Tòa soạn hội tụ có thể nói là câu chuyện nội bộ của Báo Thanh Hóa, nhưng lợi ích ngoại biên chính là giúp cho những tác phẩm do Báo Thanh Hóa sản xuất đến được với công chúng một cách nhanh nhất, chất lượng cao hơn, đảm bảo sự thống nhất về nội dung và định hướng thông tin.

Trong bối cảnh bạn đọc có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ hiện nay, từ các nền tảng truyền thống sang các nền tảng số, Báo Thanh Hóa đã có sự khảo sát, phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp tiếp cận bạn đọc một cách cụ thể. Vượt lên mặc định thế mạnh của báo Đảng địa phương là các ấn phẩm in phát hành đến các Chi bộ Đảng thông qua bưu điện, Báo Thanh Hóa đã giúp bạn đọc tiếp cận các ấn phẩm in nhanh hơn thông qua việc đọc báo in trên môi trường internet. Đặc biệt, Báo Thanh Hóa đã lập các kênh tương tác hai chiều giữa bạn đọc và tòa soạn để vừa cung cấp sản phẩm vừa tiếp nhận thông tin phản hồi. Trong đó, fanpage Báo Thanh Hóa và kênh Youtube Báo Thanh Hóa hiện có xấp xỉ 40.000 lượt theo dõi. Kênh TikTok và Zalo mới đưa vào vận hành nhưng đã thu hút lượt theo dõi đáng kể.