Trang sử đầu tiên in đậm dấu ấn “pho lịch sử bằng vàng của Đảng”, thấm sâu vào lịch sử dân tộc là trong đêm dài nô lệ, Hồ Chí Minh đã đem chủ nghĩa Mác - Lênin soi sáng con đường đấu tranh của dân tộc, động viên và phát huy đến cao độ những lực lượng vô cùng to lớn của dân ta. Người tiếp sức cho dòng chảy của lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của cha ông, kế thừa và phát huy cao độ lòng yêu nước của dân ta, nâng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên một trình độ mới, chất lượng mới, đó là từ yêu nước đấu tranh cho độc lập tự do đến yêu nước gắn với chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã truyền cảm hứng và năng lượng mới cho dân tộc Việt Nam, chấm dứt ở Việt Nam nỗi nhục nô lệ và “nỗi buồn nhược tiểu”. Người trang bị cho mỗi con Lạc cháu Hồng niềm tự tin khả năng “đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”. Cả dân tộc “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”, từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội, làm chủ bản thân, hoàn toàn có quyền hưởng tự do và độc lập và đủ khả năng để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy. Đi dưới ngọn cờ Hồ Chí Minh, cả dân tộc “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”.

Hồ Chí Minh sớm chuyển tải một thông điệp về sự vươn mình của dân tộc. Ngay sau khi khai sinh chế độ mới Dân chủ Cộng hòa, Người nói rõ khát vọng xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, làm cho Việt Nam trở nên tươi đẹp, theo kịp các nước khác trên hoàn cầu, bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu. Trong tư duy và tầm nhìn của Người, chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, nhưng rồi sẽ qua đi, chúng ta nhất định thắng lợi, đó là một điều chắc chắn. Điều quan trọng có ý nghĩa nhất là kiến thiết lại đất nước đẹp đẽ, đàng hoàng hơn trước chiến tranh.