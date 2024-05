Ai ướp hương thơm, ai nhuộm sắc vàng bình dị mà kiêu kỳ cho những bông cúc biển bên bãi cát thoai thoải bóng phi lao. Để mỗi lần về với biển lòng tôi lại xao xuyến, bâng khuâng trước loài hoa dại từ thuở nào hữu duyên cùng gió cát. Để tôi thấy khoảnh khắc bình minh trên biển là khoảnh khắc thắp sáng niềm tin hy vọng. Là nơi tôi trút bỏ ưu phiền, trọn vẹn sống với trái tim thanh thản yên bình. Là nơi nỗi cô đơn nhanh chóng tan ra như lâu đài xây trên cát. Là nơi tôi thấy mình nhỏ bé giữa biển rộng muôn trùng.

Làn sóng hình sin uốn lượn trườn lên vuốt ve đôi chân còn mệt mỏi, nâng hồn tôi bay bổng tới thinh không long lanh ngàn sáng. Rồi từng giây trôi qua, tất thảy như lung linh, vỡ vụn, in dấu chân li ti của loài sinh vật âm thầm một đời xe cát. In bóng những quả cầu tròn xoe bé tí được dã tràng vân vê sau mỗi giây thủy triều rút xuống. Mặc cho sóng cuốn biển vùi, dã tràng vẫn mải miết một đời, dù những quả cầu cát tí hon kia trong tích tắc tan vỡ. Bỗng nhiên tôi ước ao hạnh phúc đừng bao giờ biến mất trong cõi hư vô. Dẫu biết đời người mấy ai may mắn không phải là một kiếp dã tràng cứ xây lại đổ. Chợt nghĩ hạnh phúc quá mong manh ngắn ngủi nên phải yêu thương trân quý từ những điều giản dị gần gũi bên ta. Yêu tiếng reo lanh lảnh, tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ đang cùng bố mẹ đùa giỡn trên con sóng bạc đầu. Tiếng xuýt xoa của đôi uyên ương đang dắt tay nhau lang thang ngắm biển. Yêu tiếng mời chào của ngư dân vừa kéo được mẻ lưới lấp lánh, đầy ắp cá, tôm...