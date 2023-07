Chia sẻ từ một giáo viên chuyên phụ trách can thiệp cá nhân, các em ở đây đều bị rối loạn phát triển, hầu hết là mắc chứng tự kỷ, còn lại là các loại rối loạn khác như chậm nói, tăng động giảm chú ý, khuyết tật trí tuệ, rối loạn học tập.

“Tất cả các em khi được đưa đến Phúc Tâm An đều được đánh giá bởi các chuyên gia hoặc tham gia đánh giá tại Bệnh viện Nhi Trung Ương, khi có kết quả ban đầu, các thầy cô tại trung tâm mới tiếp tục đánh giá chức năng hiện tại của trẻ, từ đó đưa mục tiêu trọng tâm và lên kế hoạch can thiệp cho trẻ”. Cô L.T.N, một giáo viên tại trung tâm Phúc Tâm An chia sẻ

“Khi bắt đầu, luôn luôn phải nương theo trẻ, bởi sở thích của các bạn bị rối loạn hành vi rất hạn hẹp. Phải dùng sở thích của các bạn để làm quen rồi mới có thể dạy các bạn”, Cô L.T.N chia sẻ thêm.

16 năm sống cùng một đứa trẻ đặc biệt, cô Thủy thầm cảm ơn những nhọc nhằn khiến cô nhận ra vẻ đẹp trong trái tim màu xanh mãi thơ ngây của con mình, cũng như đồng cảm những ai mang vẻ khác biệt ấy. Rằng có những điều sẽ chẳng bao giờ trở lại như lúc ban đầu, nhưng nếu không còn vấn đề phải đối mặt, ta sẽ không thể tận hiến cho cuộc đời này.

“Cô nghĩ mình giữ 2 vị trí, là phụ huynh đồng hành cùng con, nên rất mong muốn các thầy cô và xã hội sẽ hỗ trợ con nhiều càng nhiều. Song, cô cũng là một cô giáo luôn theo sát con ở những giờ học can thiệp, mong muốn các bậc phụ huynh đồng hành cùng con, không phó mặc con cho các thầy cô trên lớp.”