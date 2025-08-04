Chèo bè suối Chàm: Trải nghiệm bình yên ở Chiềng Lau

Suối Chàm nằm ở bản Chiềng Lau (xã Ban Công, huyện Bá Thước), đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn nhờ mô hình du lịch chèo bè trên suối giữa núi rừng Pù Luông. Hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn cho du khách mà còn góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.

