Chèo bè suối Chàm: Trải nghiệm bình yên ở Chiềng Lau

Suối Chàm nằm ở bản Chiềng Lau (xã Ban Công, huyện Bá Thước), đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn nhờ mô hình du lịch chèo bè trên suối giữa núi rừng Pù Luông. Hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn cho du khách mà còn góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.
Suối Chàm nằm ở bản Chiềng Lau (xã Ban Công, huyện Bá Thước), đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn nhờ mô hình du lịch chèo bè trên suối giữa núi rừng Pù Luông. Hoạt động này không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn cho du khách mà còn góp phần cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.
Suối Chàm, con suối không lớn nhưng nổi bật bởi vẻ đẹp mộc mạc, hiền hòa có dòng nước trong xanh chảy len lỏi qua các triền núi, rừng luồng tạo nên một không gian thanh bình, đặc trưng của vùng cao xứ Thanh. Vào mùa hè, khi thời tiết oi bức, nơi đây thu hút du khách nhờ làn nước mát lạnh và khung cảnh thiên nhiên gần như nguyên sơ.
Suối Chàm, con suối không lớn nhưng nổi bật bởi vẻ đẹp mộc mạc, hiền hòa có dòng nước trong xanh chảy len lỏi qua các triền núi, rừng luồng tạo nên một không gian thanh bình, đặc trưng của vùng cao xứ Thanh. Vào mùa hè, khi thời tiết oi bức, nơi đây thu hút du khách nhờ làn nước mát lạnh và khung cảnh thiên nhiên gần như nguyên sơ.
Một trong những điểm nhấn độc đáo của suối Chàm tại bản Chiềng Lau là dịch vụ chèo bè luồng – một hình thức du lịch cộng đồng được người dân địa phương phát triển từ chính nghề truyền thống.
Một trong những điểm nhấn độc đáo của suối Chàm tại bản Chiềng Lau là dịch vụ chèo bè luồng – một hình thức du lịch cộng đồng được người dân địa phương phát triển từ chính nghề truyền thống.
Bè được kết từ thân cây tre, cây luồng, có mái che, được chèo thủ công, không dùng động cơ, giúp giữ nguyên sự yên tĩnh và tự nhiên của dòng suối.
Bè được kết từ thân cây tre, cây luồng, có mái che, được chèo thủ công, không dùng động cơ, giúp giữ nguyên sự yên tĩnh và tự nhiên của dòng suối.
Anh Hà Văn Thưởng, chủ đội bè phục vụ khách du lịch chia sẻ: "Ngày trước, bè được dùng để chở tre, luồng, sản vật rừng và đánh cá suối. Giờ chúng tôi chuyển hướng phục vụ du khách, vừa gìn giữ nghề cũ, vừa tạo thêm nguồn thu nhập".
Anh Hà Văn Thưởng, chủ đội bè phục vụ khách du lịch chia sẻ: "Ngày trước, bè được dùng để chở tre, luồng, sản vật rừng và đánh cá suối. Giờ chúng tôi chuyển hướng phục vụ du khách, vừa gìn giữ nghề cũ, vừa tạo thêm nguồn thu nhập".
Trải nghiệm trên bè kéo dài khoảng 45 phút đến một giờ, đưa du khách băng qua các khúc suối quanh co, dưới những tán rừng mát rượi. Không gian yên tĩnh, tiếng suối chảy, tiếng chim rừng và làn gió nhẹ mang đến cảm giác thư giãn, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị.
Trải nghiệm trên bè kéo dài khoảng 45 phút đến một giờ, đưa du khách băng qua các khúc suối quanh co, dưới những tán rừng mát rượi. Không gian yên tĩnh, tiếng suối chảy, tiếng chim rừng và làn gió nhẹ mang đến cảm giác thư giãn, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống đô thị.
Được biết, hình thức di chuyển bằng bè vốn đã quen thuộc ở những địa danh nổi tiếng như Chiang Mai (Thái Lan), nay được đưa về Việt Nam và trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo. “Việc chèo bè không chỉ đơn thuần là một cách di chuyển, mà còn là cách để du khách hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng nước chảy, cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa rừng núi đại ngàn”, anh Hà Văn Thưởng, chủ đội bè phục vụ khách du lịch cho biết.
Được biết, hình thức di chuyển bằng bè vốn đã quen thuộc ở những địa danh nổi tiếng như Chiang Mai (Thái Lan), nay được đưa về Việt Nam và trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo. “Việc chèo bè không chỉ đơn thuần là một cách di chuyển, mà còn là cách để du khách hòa mình vào thiên nhiên, lắng nghe tiếng nước chảy, cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa rừng núi đại ngàn”, anh Hà Văn Thưởng, chủ đội bè phục vụ khách du lịch cho biết.
Suối Chàm nổi bật với làn nước trong xanh, mát lạnh, là nơi lý tưởng để du khách đắm mình thư giãn sau hành trình dài. Vào những ngày nắng đẹp, mặt nước lấp lánh phản chiếu sắc trời và những dãy núi trập trùng, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, yên bình.
Suối Chàm nổi bật với làn nước trong xanh, mát lạnh, là nơi lý tưởng để du khách đắm mình thư giãn sau hành trình dài. Vào những ngày nắng đẹp, mặt nước lấp lánh phản chiếu sắc trời và những dãy núi trập trùng, tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động, yên bình.
Không chỉ có chèo bè và tắm suối, du khách đến suối Chàm còn có cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh núi rừng xanh mướt, tận hưởng không khí trong lành, mát rượi quanh năm. Tiếng suối róc rách vang vọng giữa rừng già mang lại cảm giác thư giãn và nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Không chỉ có chèo bè và tắm suối, du khách đến suối Chàm còn có cơ hội thưởng ngoạn khung cảnh núi rừng xanh mướt, tận hưởng không khí trong lành, mát rượi quanh năm. Tiếng suối róc rách vang vọng giữa rừng già mang lại cảm giác thư giãn và nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
Nhiều du khách nước ngoài cũng được các công ty lữ hành giới thiệu đến với suối Chàm. Sau những phút giây vui chơi dưới nước, du khách có thể thưởng thức các món ăn dân dã ven suối như cá nướng, măng rừng, cơm lam, gà đồi... Tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm đậm chất bản địa, giúp xua tan mọi bộn bề, lo toan nơi phố thị.
Nhiều du khách nước ngoài cũng được các công ty lữ hành giới thiệu đến với suối Chàm. Sau những phút giây vui chơi dưới nước, du khách có thể thưởng thức các món ăn dân dã ven suối như cá nướng, măng rừng, cơm lam, gà đồi... Tất cả hòa quyện tạo nên một trải nghiệm đậm chất bản địa, giúp xua tan mọi bộn bề, lo toan nơi phố thị.
Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp nguyên sơ và các hoạt động du lịch thân thiện với môi trường, chèo bè trên suối Chàm không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là cơ hội để tìm lại sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn. Dù mới chỉ bước đầu phát triển nhưng mô hình này đang cho thấy hiệu quả. Dòng suối Chàm - từng chỉ là một phần trong sinh hoạt thường ngày của người dân, nay đã trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Với sự kết hợp giữa vẻ đẹp nguyên sơ và các hoạt động du lịch thân thiện với môi trường, chèo bè trên suối Chàm không chỉ là một hoạt động giải trí, mà còn là cơ hội để tìm lại sự cân bằng và bình yên trong tâm hồn. Dù mới chỉ bước đầu phát triển nhưng mô hình này đang cho thấy hiệu quả. Dòng suối Chàm - từng chỉ là một phần trong sinh hoạt thường ngày của người dân, nay đã trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên và văn hóa bản địa.