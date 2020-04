[E-Magazine] - Những đóa hoa nở giữa… đại dịch

Trong những ngày “Toàn Đảng – toàn dân – toàn quân một ý chí”, “chống dịch như chống giặc”, lời khẳng định đanh thép xen lẫn niềm tự hào, xúc động của Bác Hồ bỗng theo dòng sự kiện ùa về trong tâm thức mỗi người dân đất Việt: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn…”.

Thiết nghĩ, nếu ví đại dịch COVID-19 giống như một phép thử thì đây chính là thời điểm để những người con đất Việt một lần nữa khiến cả thế giới nghiêng mình nể phục bởi “lòng nồng nàn yêu nước đó”. Chẳng phải cao siêu vời vợi, to lớn vô chừng, thông qua những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, đong đầy ý nghĩa, những người con xứ Thanh đã và đang góp sức cùng nhân dân cả nước thắp lên ngọn lửa yêu thương, sẻ chia, đùm bọc…

Chúng tôi tìm đến gia đình ông Phạm Văn Hiền (Số nhà 228, Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa) khi những suất cơm, cháo từ thiện cuối cùng trong ngày vừa được phát hết. Ông Hiền tâm sự: “Nhà tôi sống gần bệnh viện nên hằng ngày tôi chứng kiến nhiều hoàn cảnh thương tâm của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, thậm chí cơm ăn còn không đủ bữa”. Vì thế, khi các hàng, quán ăn xung quanh bệnh viện đồng loạt đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, ông Hiền đã rất trăn trở, nghĩ: “Không biết những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khó khăn họ xoay sở ăn uống thế nào?”. Xuất phát từ trăn trở đó, gia đình ông Hiền quyết định tổ chức nấu các suất cơm, cháo từ thiện với hy vọng có thể chung tay, góp sức, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch.

Nhờ có sự chung tay, góp sức của các cá nhân, tổ chức thiện nguyện mà tính đến thời điểm hiện tại, chương trình phát cơm, cháo từ thiện tại gia đình ông Hiền đã triển khai thực hiện được hơn hai tuần với mức trung bình từ: 300 – 500 suất/ngày. Trước những lo lắng về việc điểm phát cơm, cháo tập trung đông người, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch, ông Hiền cho biết: “Ý thức được việc đó nên bản thân chúng tôi và những người xuống lấy cơm, cháo chấp hành nghiêm quy định, hướng dẫn về phòng chống dịch bệnh. Mỗi người chúng tôi đều đeo khẩu trang, đeo găng tay, sát khuẩn tay thường xuyên. Đối với người xuống lấy cơm, cháo thì chúng tôi khuyến khích hình thức cử đại diện phòng, khoa xuống lấy hộ; khi lấy thì cố gắng giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc”…

Sau hoạt động phát cơm, cháo từ thiện, gia đình ông Hiền tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm. Ông Hiền hào hứng khoe: “Vừa qua, nhóm Mậu Ngọ (TP Thanh Hóa) liên hệ gửi tặng 500 suất quà, mỗi suất bao gồm: mì tôm, trứng, xúc xích… Thông qua gia đình, nhóm muốn trao các suất quà như một cách hỗ trợ thêm bữa ăn phụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và các bệnh viện xung quanh”. Những suất cơm, cháo, quà tặng ấy, tuy chẳng mang nặng giá trị vật chất nhưng hơn tất thảy, đó là món quà tinh thần to lớn ông và các nhà hảo tâm dành tặng cho các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện trong những ngày “cách ly toàn xã hội”.

Chia tay gia đình ông Hiền, chúng tôi tiếp tục tìm đến điểm phát quà từ thiện nằm trên phố Cao Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa. Anh Lê Ngọc Tùng (32 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại TND chân thành chia sẻ: “Dịch COVID-19 đang có tác động không nhỏ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Hoạt động sản xuất, kinh doanh thu hẹp thì chắc chắn, một bộ phận người lao động sẽ gặp khó khăn vì thất nghiệp, thu nhập thấp. Cuộc sống mưu sinh vốn đã vất vả nay càng gian nan hơn”.

Vì lẽ đó, anh Tùng quyết định đặt điểm phát quà từ thiện với lời nhắn gửi khiến nhiều người xúc động: “Hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID – 19. Nếu khó khăn, bạn hãy lấy một phần. Nếu ổn, xin bạn hãy nhường lại. Hãy sẻ chia!”.

Theo kế hoạch, công ty của anh Tùng sẽ duy trì điểm tặng quà từ thiện này trong vòng 15 (thời gian thực hiện cách ly xã hội). Mỗi ngày, tại điểm này, công ty hỗ trợ 100 suất quà; mỗi suất quà bao gồm: gạo, trứng, mì tôm. Nhằm đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID – 19, tránh tập trung đông người, công ty anh không tổ chức cho nhân viên túc trực tại điểm phát quà mà tùy theo nhu cầu, hoàn cảnh, người dân có thể tự tay lấy quà. Anh Tùng chân thành nói: “Mỗi phần quà của chúng tôi tuy không đáng giá bao nhiêu về mặt vật chất nhưng hy vọng có thể giúp một ai đó trong xã hội này vơi bớt đi nhọc nhằn, khó khăn trong mùa dịch”.

Đó là cảm nhận của chúng tôi khi được lắng nghe câu chuyện về hành trình làm ra những chiếc khẩu trang đặc biệt của gia đình em Hoàng Mai Linh (Tiệm may Hoàng Đông, 204 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa). Đặc biệt, bởi lẽ, toàn bộ số khẩu trang ấy được làm nên bằng tất cả tấm lòng thiện nguyện, nhân ái của những con người biết yêu thương, sẻ chia với cộng đồng. Nghĩa cử ấy càng đáng quý, đáng trân trọng biết bao giữa thời điểm cả nước đang chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban, ngành phòng chống dịch COVID – 19.

Nói về ý tưởng sản xuất khẩu trang miễn phí tặng cho các cơ sở từ thiện, bảo trợ, bạn bè, người thân, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, em Hoàng Mai Linh – Miss Nhân ái (Cuộc thi Duyên dáng nữ sinh Đại học Luật Hà Nội) chia sẻ: “Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện và diễn biến ngày càng phức tạp ở nước ta, việc đeo khẩu trang trở thành yêu cầu thiết yếu trong phòng chống dịch. Vì thế, vô hình chung, mặt hàng này trở nên khan hiếm, giá thành cao do nhu cầu tăng mạnh, hoạt động sản xuất nhiều khi chưa kịp đáp ứng. Trong khi đó, thời gian tạm nghỉ học, ở nhà phụ giúp bố mẹ, em nhận thấy nhà có rất nhiều vải thừa từ việc may quần áo cho khách, chất lượng vải rất tốt mà đành lòng phải bỏ đi, thực sự lãng phí”. Căn cứ vào thực tế của gia đình và nhu cầu của xã hội, xuất phát từ kinh nghiệm hoạt động tình nguyện, từ thiện của mình, Linh đã nảy ra ý tưởng: Tận dụng nguồn vải thừa đó để may khẩu trang tặng miễn phí cho mọi người.

Với ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc, việc làm của gia đình Linh đã có sức lan tỏa rộng lớn, thu hút nhiều người tham gia. Linh chia sẻ: “Nhiều người mặc dù không quen biết những tìm đến tận nơi để tặng quà, tiền như một cách chung tay, góp sức, động viên, tiếp thêm nguồn động lực cho em và gia đình em tiếp tục nhân rộng hoạt động ý nghĩa này”. Nhờ sự giúp sức của nhiều người, đến nay, gia đình Linh đã làm ra được: 3000 cái khẩu trang; trong đó có khoảng 600 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn được làm riêng cho đội ngũ y, bác sĩ – những “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch. Những chiếc khẩu trang ấy không chỉ đẹp về mẫu mã mà còn đảm bảo về chất lượng. Một phần lớn số lượng khẩu trang được gia đình Linh cẩn thận đóng gói, tận tay trao tặng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa – nơi Linh đã có nhiều năm gắn bó trong công tác từ thiện.

Trăn trở làm sao để nhiều người được sử dụng khẩu trang của gia đình, Linh cùng bố ôm thùng khẩu trang rong ruổi khắp các địa điểm công cộng, khu chợ… trao tặng cho mọi người. Cũng có nhiều người biết đến, tự liên hệ với Linh hoặc gia đình em xin khẩu trang với số lượng lớn để chia sẻ cho bạn bè, người thân hoặc các địa chỉ nhân đạo, từ thiện khác. Trước nhã ý của họ, Linh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lại tỉ mỉ đóng gói rồi mang ra bưu điện gửi theo địa chỉ họ cung cấp. Bởi lẽ, khi thực hiện hoạt động này, Linh chỉ mong mỏi một điều giản đơn: “Em hy vọng, hoạt động này có thể tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, sáng tạo hơn nữa”. Em tin rằng: “Dịch bệnh dù có đáng sợ đến đâu nhưng chỉ cần mỗi người chúng ta biết cố gắng đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho cộng đồng, xã hội thì nhất định sẽ giành chiến thắng”.

Khi dòng tin tức về tình hình phòng chống dịch COVID – 19 vẫn liên tục dội đến; những câu chuyện phía sau nhiều suất cơm, cháo, quà tặng từ thiện, khẩu trang miễn phí của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khiến chúng tôi thêm phần tin tưởng, thương mến, cảm phục. Họ như những bông hoa tỏa ngát hương thơm, dâng tặng cho đời giấc mơ về ngày mai tươi sáng – một ngày mai đại dịch sẽ bị đẩy lùi. Bởi lẽ, trong cuộc chiến này, cả dân tộc Việt sẽ cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Nội Dung: hương Thảo

Ảnh: Phạm nam

Trình bày: Nam Nam