[E-Magazine] - Chuyện về những “anh nuôi” trong các khu cách ly tập trung

Sạch sẽ, cẩn thận trong từng khâu chế biến và bày biện là cảm nhận của chúng tôi khi tận mắt chứng kiến hộp cơm mà các “anh nuôi” ở các khu cách ly tập trung chuẩn bị. Mỗi suất cơm đến với tay người dân tại khu cách ly đều chứa đựng những tình cảm thân thương như dành cho người thân của mình...

Chăm sóc, bảo đảm chế độ dinh dưỡng hợp lý, góp phần nâng cao sức khỏe cho công dân cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh – Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) là nhiệm vụ quan trọng của cán bộ, chiến sĩ hậu cần - những “anh nuôi”. Trên mặt trận thầm lặng đầy vất vả ấy, hàng ngày, hàng giờ - họ đang góp sức mình trên trận tuyến phòng chống dịch COVID-19.

Đã 31 năm trong nghề, lần đầu tiên Thiếu tá Phùng Ngọc Lý – phụ trách hậu cần khung phòng dịch Khu cách ly Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thấy nhiệm vụ được giao thật đặc biệt – bởi đây là thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao. Ý thức trách nhiệm, Thiếu tá Phùng Ngọc Lý cùng các cán bộ, y, bác sĩ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm chăm lo từng bữa ăn, bảo đảm sức khỏe cho công dân về cách ly.

Trong lúc mọi người ở khu cách ly vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì từ 4h sáng các chiến sĩ làm việc tại tổ hậu cần đã thức dậy để chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên trong ngày. Mỗi người một việc, phân công nhau theo từng nhóm, với những nhiệm vụ cụ thể, từ lên thực đơn hàng ngày, tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến, đến nấu ăn, sắp xếp các món ăn, rồi vận chuyển đến các khu vực cách ly cho các công dân... đều được các thành viên trong tổ hậu cần thực hiện chu đáo, cẩn thận. Công việc cứ vậy nối tiếp nhau, xong bữa sáng lại loay hoay chuẩn bị bữa trưa rồi bữa tối. Kết thúc một ngày làm việc của Thiếu tá Phùng Ngọc Lý cũng như các thành viên trong tổ hậu cần thường vào 21 giờ đêm.

Thiếu tá Phùng Ngọc Lý chia sẻ: Để bảo đảm an toàn sức khỏe cho công dân, nguồn thực phẩm được nhập về tất cả đều được lựa chọn kỹ từ những đơn vị cung ứng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tất cả thức ăn từng bữa trong ngày đều được lưu mẫu để quản lý, theo dõi... do đó chất lượng bữa ăn và độ an toàn được bảo đảm. Sau mỗi bữa, mỗi ngày cung cấp các suất ăn, chúng tôi cũng lắng nghe nhận xét về chất lượng bữa ăn, khẩu vị để có sự điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm cho các công dân ăn ngon, có sức khỏe phòng bệnh.

Gắn bó với khu bếp cách ly ngay từ những ngày đầu tiên thành lập khung phòng dịch, Thượng úy Đỗ Văn Nghĩa được giao đảm nhiệm chế biến, bảo đảm các bữa ăn trong ngày cho công dân thực hiện cách ly. Mỗi ngày, anh lên thực đơn, đa dạng các món ăn để người cách ly ăn ngon miệng hơn. Nhìn động tác chế biến món ăn nhịp nhàng, thoăn thoắt và sự tận tâm, tận tình, chu đáo phục vụ... mới cảm nhận được hết những tình cảm, trách nhiệm trong từng món ăn.

Thượng úy Đỗ Văn Nghĩa chia sẻ: Khi cả nước đang chung sức chống dịch, hơn nữa là một người lính nên tôi cũng như các đồng chí, đồng đội luôn nỗ lực hết mình, xung kích đi đầu, đóng góp sức lực nhỏ bé trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hàng ngày, sau khi hoàn tất các bữa ăn, tôi lại tính toán số lượng các món ăn cho ngày hôm sau, thay đổi thức ăn cho phù hợp, làm sao vừa bảo đảm ngon miệng lại vừa đầy đủ chất dinh dưỡng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Dù rất nhớ gia đình, nhất là 2 con còn nhỏ, đứa lớn mới học lớp 4, đứa nhỏ còn học mẫu giáo, nhưng Thượng úy Đỗ Văn Nghĩa luôn có gia đình là “hậu phương vững chắc” tiếp thêm động lực để thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Cũng chỉ biết mong vợ và các con ở nhà giữ gìn sức khỏe để mình có thể yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Thượng úy Đỗ Văn Nghĩa - tâm tư!

Được biết, từ những ngày đầu tiếp nhận công dân cách ly đến nay, Thiếu tá Phùng Ngọc Lý, Thượng úy Đỗ Văn Nghĩa cùng các cán bộ, chiến sĩ vẫn túc trực tại khung phòng dịch cách ly mà chưa được về thăm gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên khung phòng dịch Khu cách ly tập trung Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh (Trường Đại học Hồng Đức) cho biết: Với phương châm “sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ người dân như những người thân trong gia đình” công tác đảm bảo hậu cần cho công dân luôn được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, khung phòng dịch khu cách ly đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ cốt lõi quyết định hoàn thành nhiệm vụ cách ly của công dân.

Sau khi được giao nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đều đề cao tinh thần trách nhiệm, coi công dân trong khu cách ly như những người thân của mình để tìm tòi, sáng tạo, chế biến các món ăn đa dạng, bảo đảm dinh dưỡng, nhất là cho các cháu nhỏ. Đặc biệt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đặt lên hàng đầu. Hàng ngày, những người cách ly được ăn uống đầy đủ với tiêu chuẩn 80.000 đồng/ngày/3 bữa ăn. Qua nắm bắt, các công dân đều yên tâm, phấn khởi và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của các cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang đã không để họ “ở lại phía sau” trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 nguy hiểm.

Tại Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 (đóng trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn) - nơi tiếp nhận cách ly 812 công dân Việt Nam từ các nước trở về luôn được các cán bộ, chiến sĩ phục vụ tận tình, chu đáo, hết lòng từ bữa cơm đến giấc ngủ. Khu bếp ăn tại sư đoàn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, phục vụ ngày 3 bữa. Cao điểm có ngày các “anh nuôi” phải chế biến bữa ăn cho hơn bốn trăm người trong khu cách ly. Dù công việc có bận rộn hơn, vất vả hơn nhưng các “anh nuôi” luôn tự động viên nhau cùng đồng tâm, hiệp lực chuẩn bị chu đáo từng suất cơm dẻo, canh ngọt, tươm tất cho mỗi người dân trong khu vực cách ly.

Là nhân viên tuyên huấn của Phòng Chính trị, Sư đoàn 390, nhưng Thượng úy Hoàng Ngọc Đồng sẵn sàng nhận nhiệm vụ tham gia vào công tác hậu cần, chuẩn bị từng suất cơm, cốc nước cho người dân cách ly tại đây. Thượng úy Đồng vừa tâm sự: “Ban đầu khi được phân công làm công tác hậu cần cho các công dân Việt Nam từ các nước về cách ly, mọi người cũng có phần lo lắng vì chưa từng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt thế này. Nhưng sau khi được các cấp tuyên truyền, giáo dục và qua thông tin nắm bắt được, các cán bộ, chiến sĩ đã ý thức được trách nhiệm của mình, tự động viên mình và động viên đồng đội hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.”

Trực tiếp tiếp xúc với những người cách ly là thế, nhưng khi được hỏi có cảm thấy lo lắng, sợ hãi không, Thượng úy Đồng chỉ cười và nói: Ban đầu khi có thông tin trường hợp dương tính thì cũng có chút lo lắng, nhưng với sự chủ động trong công tác bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị thì những lo lắng cũng tan biến. Các công dân cách ly ở đây cũng chấp hành nghiêm các nội quy, quy định phòng chống dịch, dễ gần, coi nhau như những người thân thiết trong gia đình. Vui nhất là khi các công dân khỏe mạnh, có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày để về với gia đình, nên càng là động lực cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

“14 ngày ở đây, không ngắn, không dài nhưng đủ để cảm nhận được sự tận tâm, tận tình của các anh bộ đội. Đồ ăn của cả sư đoàn do tự tay các anh trồng trọt, chăn nuôi mà ra, cũng tự các anh nấu những suất cơm cho mọi người. Đúng giờ, gần như đã quen thuộc với câu nói: Các chị ơi, ra ăn cơm ạ!. Những món ăn tuy đơn giản nhưng lại ngon đến lạ, có lẽ bởi vì chứa trong đó là cả tấm lòng của người chiến sĩ...” – công dân N.T.Tiên cách ly tại Sư đoàn 390 bộc bạch.

Tình cảm, sự ghi nhận của công dân trải qua thời gian cách ly ở các khu cách ly tập trung chính là “phần thưởng” dành cho những nỗ lực, cố gắng của các “anh nuôi” đang ngày đêm thầm lặng đóng góp vào việc đánh thắng giặc COVID-19.

Nội dung & Ảnh: Tô Hà

Trình Bày: Phạm nam