WHO: Số ca mắc bệnh sởi trên toàn cầu tăng tới 79% trong năm 2023

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh sởi cho trẻ em tại Caracas, Venezuela. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/2, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cảnh báo sự lây lan nhanh chóng của bệnh sởi, với hơn 306.000 ca mắc được ghi nhận trên toàn thế giới trong năm 2023, tăng 79% so với năm 2022.

Cố vấn kỹ thuật của WHO về bệnh sởi và rubella, bà Natasha Crowcroft cho biết tình hình bệnh sởi “vô cùng đáng lo ngại."

Bà cũng nhấn mạnh các ca mắc bệnh sởi thường không được báo cáo đầy đủ và con số thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều.

Để có được số liệu chính xác hơn, WHO đã lập mô hình các con số mỗi năm, và ước tính mới nhất cho thấy có 9,2 triệu ca mắc và 136.216 ca tử vong do bệnh sởi trong năm 2022, tăng 43% so với năm 2021. Mô hình như vậy vẫn chưa được thực hiện trong năm 2023.

Phát biểu với báo giới, bà Crowcroft cho biết với số ca mắc sởi ngày càng tăng như vậy, “chúng tôi dự tính số ca tử vong cũng tăng trong năm 2023.” Bà cũng cảnh báo “năm 2024 là năm đầy thách thức.”

Theo bà, hơn một nửa số quốc gia trên toàn cầu hiện được cho là có nguy cơ cao bùng phát dịch sởi vào cuối năm nay. Và ước tính khoảng 142 triệu trẻ em có nguy cơ mắc bệnh.

Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, chủ yếu tấn công trẻ em. Các biến chứng nghiêm trọng nhất là mù lòa, sưng não, tiêu chảy và nhiễm trùng đường hô hấp nặng.

Bà Crowcroft cho biết nguyên nhân chính dẫn đến số ca mắc tăng vọt là do "tỷ lệ tiêm chủng giảm."

Ít nhất 95% trẻ em cần được tiêm chủng đầy đủ để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, nhưng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu đã giảm xuống còn 83%.

Bà Crowcroft cho biết thêm 92% trẻ em tử vong vì bệnh sởi sống chủ yếu ở các nước có thu nhập rất thấp./.

Theo TTXVN