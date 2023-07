Vẽ tranh “Lá gan xanh – Sống an lành” kêu gọi mọi người hãy bảo vệ gan

Hưởng ứng Ngày Viêm gan Thế giới (28-7), nhãn hàng Bổ gan Tâm Bình đã phát động chương trình vẽ tranh với mong muốn giúp cộng đồng hiểu hơn về vai trò, tầm quan trọng của lá gan để bảo vệ gan. Đồng thời, qua chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân gan đang điều trị viêm gan, xơ gan.

CBCNV Dược phẩm Tâm Bình vẽ tranh gây quỹ ủng hộ bệnh nhân gan.

Vẽ tranh gây quỹ Hưởng ứng Ngày Viêm gan Thế giới (28/7)

Vẽ tranh gây quỹ là hoạt động từ thiện do nhãn hàng Bổ gan Tâm Bình phát động từ ngày 10/7 đến ngày 24/7 hưởng ứng Ngày Viêm gan Thế giới (28/7). Với chủ đề “Lá gan xanh – sống an lành”, chương trình hi vọng có thể lan tỏa cộng đồng hiểu hơn về tầm quan trọng của lá gan, qua đó có lối sống khoa học, lành mạnh cùng bảo vệ và phòng ngừa bệnh gan.

Đồng thời, thông qua chương trình gây quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân gan. Theo thông tin từ nhãn hàng Bổ gan Tâm Bình mỗi bức tranh gửi về tương ứng với 200.000 đồng. Số tiền này do nhãn hàng trích ra đóng góp vào “Quỹ chăm sóc lá gan” gửi tặng bệnh nhân Khoa Gan mật (Bệnh viện E).

Chia sẻ về chương trình, anh Nguyễn Minh Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Tâm Bình cho biết: “Gan là cơ quan chuyển hoá, chống độc vô cùng quan trọng của cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người Việt Nam vẫn đang chủ quan trong việc chăm sóc, bảo vệ lá gan của mình. Với sứ mệnh chăm sóc lá gan cho người Việt bằng sản phẩm thảo dược Bổ gan Tâm Bình, chúng tôi hy vọng được tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng. Đồng thời kết nối cộng đồng với người bệnh để là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần hỗ trợ những người bệnh gan, từ đó giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho người bệnh.”

CLB Tình nguyện Tâm tổ chức cho các em nhỏ Khoa Tim mạch (Bệnh viện E) vẽ tranh.

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, không chỉ có cá nhân mà còn có nhiều tập thể, đơn vị tình nguyện tham gia. Trong đó, phải kể đến sự đóng góp của CLB vẽ Skyteam, CLB Tình nguyện Tâm tổ chức cho các em nhỏ Khoa Tim mạch (Bệnh viện E) và đặc biệt là buổi vẽ tranh tập thể của CBCNV Dược phẩm Tâm Bình.

Mỗi bức tranh là một thông điệp ý nghĩa

Tổng kết chương trình, nhãn hàng nhận được 118 bức tranh gửi về, mỗi bức tranh là một thông điệp, góc nhìn về cách bảo vệ lá gan và sự thấu hiểu của người bệnh gan. Có bức tranh tác giả muốn gửi tới thông điệp về các tác nhân gây hại cho gan mà con người cần phòng tránh. Bức tranh thì chia sẻ lối sống khoa học như ngủ trước 23h, uống nước, ăn rau xanh… để bảo vệ gan. Hay hình ảnh lá gan đang tràn đầy sức sống với cánh tay bảo vệ...

Tham gia chương trình vẽ tranh gây quỹ, chị Phương Anh – Chủ nhiệm CLB vẽ Skyteam chia sẻ: “Chương trình thật ý nghĩa, bằng hoạt động vẽ tranh mình và các em học viên đã có thể làm từ thiện, ủng hộ những người bệnh. Qua chương trình, mình cũng có cơ hội được giới thiệu cho các em về lá gan – cơ quan quan trọng của cơ thể mà chúng ta cần phải bảo vệ để có sức khỏe tốt”.

Bé Nguyễn Ngọc Bảo Lam vẽ tranh ủng hộ bệnh nhân gan.

Bé Nguyễn Ngọc Bảo Lam (6 tuổi, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cũng hưởng ứng chương trình vẽ tranh chia sẻ: “Vẽ tranh chính là sở trường của con, vì vậy sau khi nghe mẹ giới thiệu chương trình con đã đồng ý tham gia. Thông qua bức tranh của mình con hy vọng tất cả mọi người đều có lá gan khỏe mạnh, nhiều sức khỏe và sống yêu thương nhau. Và con cũng thật tự hào vì mình đã đóng góp 200.000 đồng vào quỹ từ thiện để ủng hộ bệnh nhân gan”.

Theo thông tin từ nhãn hàng, với 118 bức tranh thu về, nhãn hàng Bổ gan Tâm Bình đã trích 23.600.000 VNĐ vào Qũy chăm sóc lá gan. Số tiền này đã được nhãn hàng kết hợp với Khoa Gan mật (Bệnh viện E) trao tặng 40 suất quà ý nghĩa tới bệnh nhân đang điều trị gan mật tại bệnh viện vào chiều ngày 27-7.

Bổ gan Tâm Bình là sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty Dược phẩm Tâm Bình – Top 5 công ty Đông dược Việt Nam uy tín. Với thành phần Giảo cổ lam, Rau đắng đất, Diệp hạ châu, Cà gai leo, Actiso, Sài hồ, Bạch thược, chiết xuất Khúng khéng, Kế sữa, Mật nhân, Novasol Curcumin. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, mát gan, giải độc gan, bảo vệ và tăng cường chức năng gan. Đồng thời, hỗ trợ giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa, chán ăn do chức năng gan kém và giảm tác hại rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan. Với ưu điểm thảo dược lành tính, công dụng ưu việt, thương hiệu uy tín, Bổ gan Tâm Bình nhận được sự tin yêu của người dân Việt. Sản phẩm vinh dự được bình chọn là Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích, Sản phẩm Tin và dùng…

Lan Anh