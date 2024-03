Ứng dụng khoa học công nghệ trong điều trị các bệnh tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại trong chẩn đoán, điều trị các bệnh lý tim mạch phức tạp, giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở.

Một ca can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh tim mạch là một bệnh lý phổ biến, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng và thậm chí đe dọa tính mạng của người bệnh. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hàng năm có khoảng 17,9 triệu người tử vong do bệnh tim, trong đó có 85% trường hợp gây ra bởi bệnh nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Tại Việt Nam có gần 200.000 người chết vì bệnh tim (con số này cao hơn so với tỷ lệ tử vong do ung thư). Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mỗi ngày có 40 - 50 người đến khám, điều trị các bệnh lý tim mạch như: bệnh lý mạch máu, bệnh về van tim, rối loạn nhịp tim, bệnh cơ tim, bệnh lý suy tim, bệnh lý tim bẩm sinh và bệnh lý tim nhiễm khuẩn.

Trước thực trạng đó, những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn tiên phong trong việc ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học - kỹ thuật hiện đại trong khám, điều trị các bệnh về tim mạch. Theo đó, cùng với việc đầu tư nhiều máy móc, thiết bị, bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật như: chụp can thiệp động mạch vành, chụp can thiệp mạch máu chủ ngoại biên, đặt máy tạo nhịp tim, điều trị rối loạn nhịp tim bằng tần sóng radio, đặt stent động mạch vành... Nhờ đó, nhiều người bệnh đã được cứu chữa kịp thời, không ít bệnh nhân được rút ngắn thời gian điều trị và giảm chi phí, thời gian đi lại.

Lâu nay, bệnh nhân Trần Đức Bồng, xã Nga Liên (Nga Sơn) không có biểu hiện của bệnh lý tim mạch. Một hôm ông lên cơn đau ngực nên được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim và được can thiệp đặt stent mạch vành kịp thời. Nhờ đó, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Ông Bồng chia sẻ: "Tôi không có tiền sử bệnh tim, khi thấy khó thở, mệt mỏi, gia đình đưa tôi đến viện, được phẫu thuật, đặt stent động mạch vành. Điều trị ở đây, được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, hướng dẫn chu đáo, ngoài việc tuân thủ uống thuốc, chế độ ăn, luyện tập hợp lý, còn cần định kỳ đi kiểm tra tầm soát tim và các bệnh mãn tính. Hiện sức khỏe của tôi đã cơ bản ổn định.

Còn bệnh nhân Lương Thị Chủ, xã Yên Khương (Lang Chánh) lại thường xuyên có những cơn tim nhanh, kèm theo đau ngực, khó thở. Bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và được chẩn đoán bị rối loạn nhịp tim. Để đề phòng những cơn loạn nhịp tim nguy hiểm, các bác sĩ Khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện cấy máy phá rung tự động cho bệnh nhân. Đây là phương pháp tiên tiến của y học hiện đại, giúp dự phòng đột tử do các rối loạn nhịp tim nguy hiểm gây ra. Nhờ đó, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Trao đổi với các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh, được biết, mỗi năm tại bệnh viện có hơn 1.000 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp được can thiệp cấp cứu và hàng trăm trường hợp can thiệp tim mạch khác như: bệnh tim bẩm sinh người lớn, cấy máy tạo nhịp tim, can thiệp các bệnh lý động mạch ngoại biên (động mạch chi dưới, động mạch chi trên, động mạch thận, động mạch cảnh...), điều trị suy giãn tĩnh mạch ngoại biên bằng laser nội mạch, điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim sử dụng năng lượng có tần số radio... Đáng chú ý trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phải kể đến đội ngũ cán bộ, bác sĩ tại Khoa Nội tim mạch nói riêng và bệnh viện nói chung luôn cập nhật những tiến bộ về khoa học - kỹ thuật của các nước tiên tiến trên thế giới. Nhằm bắt kịp với sự phát triển của y học hiện đại, bệnh viện còn cử nhiều bác sĩ ra nước ngoài và tới các bệnh viện Trung ương để được đào tạo các kỹ thuật tiên tiến can thiệp tim mạch; tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, từ đó triển khai thêm kỹ thuật chuyên sâu, góp phần mang lại cho bệnh nhân chất lượng cuộc sống cao hơn và tuổi thọ dài hơn. Gần đây, bệnh viện đã thực hiện nhiều kỹ thuật hiện đại như: đặt stent Graft trong điều trị bệnh lý động mạch chủ ngực, điều trị các rối loạn nhịp tim phức tạp và rung nhĩ bằng phần mềm hệ thống tạo maping 3D, lập bản đồ các buồng tim - đây là kỹ thuật hiện đại nhất trong điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim. Đơn vị can thiệp tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những đơn vị can thiệp các bệnh lý tim mạch được đánh giá cao trong và ngoài nước với nhiều trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn với những bệnh viện tuyến trên.

Bác sĩ CK2 Dương Thị Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Những năm gần đây, bệnh viện đã không ngừng phát triển các chuyên ngành, trong đó có chuyên ngành tim mạch. Việc ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện các kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh về tim mạch chính là yếu tố quan trọng đưa bệnh viện ngang tầm với các bệnh viện Trung ương. Tiếp nối những thành công trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện những dịch vụ kỹ thuật ở mức độ khó hơn, chuyên sâu hơn như: kỹ thuật cấy máy đồng bộ điều trị suy tim giai đoạn cuối và thay van động mạch chủ qua da giúp cho bệnh nhân không phải chịu những cuộc phẫu thuật..., hướng tới mục tiêu chữa lành nhiều hơn nữa những trái tim đang “lỡ nhịp” yêu thương.

Bài và ảnh: Tô Hà