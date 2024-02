Tiêm đủ mũi vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ

Hiện nay, nhiều loại vắc-xin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR) đang thiếu hụt nguồn cung. Đây là nguyên nhân khiến nhiều gia đình phải trì hoãn tiêm phòng đúng lịch cho trẻ, làm gia tăng nguy cơ mắc và lây lan bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.

Tiêm vắc-xin 5 trong 1 cho trẻ tại Trạm Y tế phường Hải Ninh (thị xã Nghi Sơn).

Có con trễ lịch tiêm vắc-xin 5 trong 1 (DPT-VGB-Hib) vì thiếu vắc-xin, gia đình lại không đủ điều kiện để đưa con đi tiêm dịch vụ nên ngay khi nhận được thông báo của trạm y tế đã có vắc-xin trở lại, chị Lê Thị Mai, phường Tân Dân (thị xã Nghi Sơn) vui mừng đưa con đi tiêm ngay để phòng bệnh. Chị Mai chia sẻ: Bé nhà tôi được 8 tháng tuổi nhưng nay mới được tiêm mũi vắc-xin 5 trong 1 đầu tiên. Khi bé 2 tháng tuổi, tôi có đưa bé ra trạm y tế để tiêm theo lịch nhưng vì chưa có vắc-xin. Do nhà không có điều kiện nên gia đình cũng không cho bé đi tiêm dịch vụ. Việc vắc-xin có trở lại không chỉ tôi mà tất cả các bà mẹ ở đây đều rất phấn khởi vì con mình đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh.

Do bị gián đoạn nguồn cung ứng vắc-xin trong chương trình TCMR nên năm 2023, tỷ lệ tiêm đủ mũi vắc-xin cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn thị xã Nghi Sơn chỉ đạt khoảng 60%, hàng ngàn trẻ bị quá lịch tiêm chủng. Vì vậy, ngay sau khi được phân bổ vắc-xin, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã đồng loạt tổ chức TCMR cho trẻ, phụ huynh phấn khởi đưa trẻ đi tiêm chủng các loại vắc-xin sau một thời gian dài chờ đợi.

Trong đợt này, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn được phân bổ 9 loại vắc-xin trong chương trình TCMR, với số lượng hơn 9.000 liều, đáp ứng đủ nhu cầu tiêm bù cho đối tượng tiêm chủng năm 2023 chưa được tiêm đủ mũi và tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng tháng 1/2024. Đợt tiêm chủng lần này số lượng đông và triển khai trong điều kiện thời tiết giá rét. Do đó, để đảm bảo an toàn tiêm chủng, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn lưu ý các trạm y tế đảm bảo giữ ấm cho trẻ trong quá trình tiêm chủng. Đồng thời, bố trí số lượng trẻ tiêm chủng hợp lý ở từng buổi tiêm để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Y sĩ Phan Văn Hường, Trưởng Trạm Y tế Tân Dân, thị xã Nghi Sơn, chia sẻ: Bên cạnh các gia đình có điều kiện kinh tế đã đưa con đi tiêm dịch vụ thì trên địa bàn phường vẫn còn rất nhiều gia đình chờ vắc-xin để tiêm tại trạm. Năm 2023, tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi cho trẻ dưới 1 tuổi trên địa bàn chỉ đạt dưới 40%. Hiểu được sự lo lắng, mong mỏi của người dân, khi có vắc-xin về, trạm đã nhanh chóng triển khai các hoạt động tiêm chủng cho trẻ, đồng thời rà soát các trẻ bị lỡ mũi tiêm để đảm bảo tất cả các trẻ trên địa bàn đều được bảo vệ sức khỏe, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm. Cán bộ trạm y tế đã chuẩn bị chu đáo từ việc bảo quản vắc-xin tới việc thăm khám, tiêm và theo dõi sau tiêm. Nhờ đó, hoạt động tiêm chủng đã được trạm tiến hành trở lại trong sự an toàn, đảm bảo thực hiện đúng các hướng dẫn và quy định về an toàn tiêm chủng của Bộ Y tế.

Trao đổi với Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lê Trường Sơn, được biết: Ngay sau khi nhận được vắc-xin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, dựa trên nhu cầu đăng ký vắc-xin của các đơn vị, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã nhanh chóng ban hành quyết định phân bổ các loại vắc-xin, vật tư trong chương trình TCMR cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tháng 1 và tháng 2/2024. Từ cuối tháng 1/2024, các đơn vị y tế đã thực hiện tiêm chủng thường xuyên theo lịch và chủ động tăng số buổi tiêm nhằm tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian gián đoạn vắc-xin. Đối với vắc-xin 5 trong 1, các đơn vị y tế khẩn trương triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc-xin hoặc có nhu cầu sử dụng thêm cần đề xuất với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng, đảm bảo sử dụng vắc-xin an toàn, hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh yêu cầu các cơ sở y tế chú trọng công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tất cả các trạm y tế sẽ tăng số buổi tiêm chủng và tiếp tục duy trì tiêm cho 50 trẻ trong một buổi tiêm để tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn tiêm chủng; chú trọng việc khám sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng.

Để trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các bậc phụ huynh cần ghi nhớ lịch tiêm chủng cho trẻ như sau: - Trẻ sơ sinh: Tiêm vắc-xin phòng bệnh lao (BCG); Phòng bệnh Viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. - Trẻ đủ 2 tháng tuổi: Tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib lần 1; Uống vắc-xin phòng bệnh bại liệt lần 1. - Trẻ 3 tháng tuổi: Tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib lần 2; Uống vắc-xin phòng bệnh bại liệt lần 2. - Trẻ 4 tháng tuổi: Tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi và viêm màng não do Hib lần 3; Uống vắc-xin phòng bệnh bại liệt lần 3. - Trẻ từ 5 tháng tuổi đến dưới 1 tuổi: Tiêm bổ sung vắc-xin phòng bệnh bại liệt IPV. - Trẻ đủ 9 tháng tuổi: Tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi lần 1. - Trẻ 18 tháng tuổi: Tiêm vắc-xin bạch hầu – ho gà – uốn ván mũi 4. Tiêm vắc-xin sởi – rubella (MR). - Từ 12 tháng tuổi: Tiêm vắc-xin viêm não Nhật Bản mũi 1, mũi 2 sau mũi 1 từ 1-2 tuần, mũi 3 sau mũi 2 một năm.

Bài và ảnh: Tô Hà