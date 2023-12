Hội nghị khoa học thường niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá

Chiều 15/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị khoa học thường niên năm 2023. Tham gia hội nghị có đông đảo cán bộ, bác sĩ tại các bệnh viện trong tỉnh và các chuyên gia y tế đầu ngành của các đơn vị y tế tuyến Trung ương.

Năm 2023, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá có 19 kỹ thuật mới được ứng dụng thành công, tiêu biểu là kỹ thuật điều trị rung nhĩ bằng sóng có tần số radio với hỗ trợ của hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học buồng tim (3D mapping), nút túi phình động mạch não và đặt stent đổi hướng dòng chảy, phẫu thuật cắt gan nội soi trong ung thư; phẫu thuật nội soi robot một cánh tay Arsential; phẫu thuật sàn chậu - sinh dục; phẫu thuật thẩm mỹ...; nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển đổi số y tế, hoàn thiện bệnh án điện tử (EMR), ký số tiến tới bệnh án không in giấy.

Thầy thuốc Nhân dân, Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu gần như không bị đứt gãy nhờ việc duy trì thông suốt chuỗi cung ứng về thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Bệnh viện tiếp tục đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng cao như hệ thống máy phẫu thuật nội soi cao cấp 3D, 4K, ICG, hệ thống máy C-arm, máy siêu âm chất lượng cao.

Cùng với đó, Bệnh viện luôn hoàn thiện và nâng tầm các kỹ thuật chuyên sâu như: Khoan cắt mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành, đặt Stent Graft điều trị phình động mạch chủ, siêu âm trong lòng mạch (IVUS) trong can thiệp động mạch vành nâng cao; ECMO, phẫu thuật nối chi thể đứt rời, ghép thận, phẫu thuật tim mạch, phẫu thuật nội soi nâng cao ở hầu hết các chuyên ngành ngoại khoa; can thiệp động mạch não, mạch ngoại vi và nút mạch cầm máu cấp cứu, can thiệp nút mạch và đốt khối u trong ung thư...

Bệnh viện duy trì chất lượng hoạt động phòng xét nghiệm thông minh, quản lý chất lượng và nâng cao năng lực xét nghiệm vi sinh, sóa sinh, huyết học theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 15189:2012 hàng năm.

Bệnh viện đã có 1 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh được nghiệm thu đạt xuất sắc; đang thực hiện 1 nhiệm vụ nghiên cứu cấp bộ, 4 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh; 2 đề tài cấp ngành. Có 1 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đoạt giải Bạc giải thưởng KHCN năm 2023; 2 sáng kiến đoạt giải 3 và 1 giải khuyến khích Hội thi sáng tạo KHKT tỉnh Thanh Hóa lần thứ 13 (2022-2023); 193 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở đã được nghiệm thu; tổ chức trên 30 buổi hội thảo khoa học trong và quốc tế; ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh từ xa...

Chuyên gia báo cáo khoa học tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, cán bộ, y bác sĩ, chuyên gia y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã trao đổi, thảo luận các nội dung thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Các bài báo cáo tại hội nghị đã cập nhật kiến thức y khoa có giá trị khoa học lớn, như: Tiêu sợi huyết liều thấp tĩnh mạch điều trị thuyên tắc phổi nguy cơ cao; cập nhật can thiệp mạch máu não 2023, điều trị suy tim; điều trị rung nhĩ bằng sóng tần số radio với hỗ trợ lập bản đồ 3D mapping; nâng cao năng lực cấp cứu chấn thương ngoại viện; liệu pháp đào thải CO2 qua màng ngoài cơ thể trong hồi sức tích cực; nút mạch xuyên gan điều trị xuất huyết tiêu hoá...

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá trao chứng nhận cho các báo cáo viên tham gia báo cáo tại hội nghị.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia.

Hội nghị khoa học được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá tổ chức thường niên nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cán bộ, bác sĩ trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Tô Hà