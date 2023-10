Giám sát tiến độ triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử dụng và tiêm chủng cho trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học

Ngày 19/10, Đoàn chuyên gia của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ; Văn phòng Chương trình tiêm chủng Quốc gia, Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giám sát, hỗ trợ tiến độ triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ em nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo tiến trình hoạt động kiểm tra tiền sử dụng tiêm chủng bổ sung cho trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Tiến sĩ Đặng Thanh Huyền, Phó trưởng Văn phòng Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

Triển khai hoạt động, UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 10/8/2023 về triển khai kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh. Ngành y tế, giáo dục đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai hoạt động rà soát tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ em nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh. Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học có sự phối hợp chặt chẽ với trạm y tế tại địa phương và phụ huynh trong việc triển khai chủ trương và thu thập thông tin, hồ sơ tiêm chủng của trẻ...

Đến thời điểm này, Thanh Hoá đã tổ chức 2 hội nghị triển khai, 4 hội nghị tập huấn tuyến tỉnh; 93 lớp tập huấn cho cán bộ giáo dục, cán bộ y tế tuyến xã.

27/27 huyện, thị xã, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh. 23/27 huyện, thị xã, thành phố đã có văn bản phối hợp triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử tiêm chủng cho trẻ giữa cơ quan y tế và cơ quan giáo dục.

526/559 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch triển khai hoạt động tại tuyến xã; 33/559 xã, phường đang trình kế hoạch để UBND xã phê duyệt.

1.453/1.480 trường học đã phát biểu mẫu thu thập thông tin tiêm chủng của trẻ cho phụ huynh/người chăm sóc trẻ.

1.218/1.453 trường thu hồ sơ tiêm chủng của trẻ để triển khai hoạt động rà soát và kiểm tra tiền sử tiêm chủng của trẻ.

546/559 trạm y tế xã, phường, thị trấn đang triển khai rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ căn cứ trên hồ sơ tiêm chủng được các trường mầm non và tiểu học bàn giao...

Chuyên gia của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm bổ sung cho trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học.

Tại buổi làm việc, các chuyên gia của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ; Văn phòng Chương trình tiêm chủng Quốc gia, Văn phòng tiêm chủng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ em nhập học tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học trên địa bàn; kế hoạch triển khai các hoạt động trong thời gian tới.

Thanh Hoá đề xuất Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các tổ chức có liên quan hỗ trợ địa phương kinh phí hoạt động điều tra, rà soát đối tượng; giám sát hỗ trợ tại các tuyến...

Thanh Hoá đề xuất Chương trình tiêm chủng Quốc gia sớm có văn bản hướng dẫn chi tiết triển khai tiêm chủng các loại vắc xin cần tiêm bù cho trẻ. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các tổ chức có liên quan hỗ trợ địa phương kinh phí hoạt động điều tra, rà soát đối tượng; giám sát hỗ trợ tại các tuyến; in ấn biểu mẫu báo cáo...

Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ tài liệu truyền thông để cấp cho các địa phương, giúp nâng cao nhận thức của phụ huynh/người chăm sóc trẻ trong việc tham gia hoạt động rà soát và tiêm chủng bù liều cho trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Đoàn chuyên gia sẽ tiến hành kiểm tra tình hình triển khai hoạt động kiểm tra tiền sử dụng và tiêm chủng cho trẻ em nhập học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại huyện Bá Thước.

Tô Hà