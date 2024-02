Điểm sáng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân

Hướng đến mục tiêu chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, xã Minh Tân (Vĩnh Lộc) luôn quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế để từng bước nâng cao năng lực khám, chữa bệnh (KCB), thực hiện hiệu quả các chương trình y tế ở địa phương.

Trạm Y tế xã Minh Tân được đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Từ năm 2018 đến nay, Trạm Y tế xã Minh Tân đã được địa phương đầu tư về cơ sở hạ tầng thiết yếu với khu nhà 2 tầng và khu nhà mái bằng, có đầy đủ phòng chức năng. Trạm cũng được trang bị các trang thiết bị y tế cần thiết thuộc danh mục trang thiết bị y tế tuyến xã theo quy định và các trang thiết bị hiện đại (máy siêu âm màu, máy xét nghiệm nước tiểu 13 thông số, máy điện châm...) để phục vụ khám bệnh lâm sàng cho Nhân dân.

Những năm qua, hoạt động của trạm y tế luôn đạt được những thành tích cao, đứng tốp đầu trong tuyến y tế xã trên địa bàn huyện. Đơn vị đã triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; xây dựng kế hoạch giám sát dịch và thực hiện giám sát các ổ dịch, các bệnh có nguy cơ gây thành dịch. Đồng thời, phối hợp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh tật, phát động, hưởng ứng phong trào “5 không, 3 sạch”, “nhà sạch, vườn mẫu”... Nhờ đó, những năm gần đây trên địa bàn xã không để xảy ra dịch bệnh; tỷ lệ hộ gia đình có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo “3 sạch” đạt 98,8%, cao hơn 10% so với bình quân chung của huyện. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai với sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác kiểm tra, giám sát, tổ chức kiểm tra các cơ sở chế biến thực phẩm. Xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn tiêu chí an toàn thực phẩm tại Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 31/7/2019.

Năm 2023, trạm y tế xã đã tổ chức tốt công tác KCB với 12.700 lượt người, trong đó khám, điều trị ngoại trú cho 6.500 lượt. Xã Minh Tân là một trong các xã có tỷ lệ quản lý bệnh không lây nhiễm cao nhất huyện. Trạm y tế xã đã tổ chức tốt công tác theo dõi quản lý các bệnh không lây nhiễm phổ biến với 1.020 bệnh nhân tăng huyết áp (11,7% dân số); 344 bệnh nhân đái tháo đường (4% dân số); 30 bệnh nhân hen phế quản/COPD được theo dõi, quản lý. Trạm Y tế xã Minh Tân còn có vườn thuốc nam mẫu với khoảng 70 cây thuốc nam phổ biến, phục vụ cho công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc nam để điều trị các bệnh tật nhẹ, thông thường; đồng thời đã tổ chức tốt việc KCB bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại cho trên 30% số người dân đến KCB tại trạm.

Công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn được chính quyền địa phương và cán bộ, nhân viên trạm y tế đặc biệt quan tâm, số trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ mũi theo quy định đạt 98%; số trẻ từ 6 - 36 tháng được uống vitamin A đạt 100%. Tỷ lệ phụ nữ mang thai trong xã được theo dõi khám định kỳ đạt 94%, cao hơn 14% so với trung bình toàn huyện. Hằng năm, trạm đều tổ chức khám và quản lý 100% học sinh trường mầm non, khám sức khỏe học sinh tiểu học và THCS. Công tác dân số được quan tâm, trạm y tế xã chủ động phối hợp với cán bộ dân số triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân giảm tỷ lệ người sinh con thứ 3...

Bác sĩ Trịnh Thị Hằng, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Minh Tân, cho biết: Cán bộ, nhân viên trạm y tế thực hiện tốt lời Bác dạy “Lương y phải như từ mẫu” và 12 điều y đức của người thầy thuốc, quy tắc ứng xử đối với người bệnh, tận tình chăm sóc bệnh nhân. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, trạm luôn bám sát các nội dung hoạt động của ngành, địa phương, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên trong công tác khám, điều trị và phòng, chống dịch bệnh; cử cán bộ, nhân viên tham gia các lớp tập huấn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ do tuyến trên tổ chức. Trạm tham mưu với UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh để thường xuyên theo dõi, giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời tình huống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, các đơn vị vận động Nhân dân xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp, gắn công tác y tế với các tiêu chí XDNTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu.

