Đại tràng co thắt kéo dài và cách cải thiện hiệu quả nhờ thảo dược

Bệnh đại tràng co thắt rất dễ tái đi tái lại, thậm chí kéo dài dai dẳng nhiều năm. Tuy nhiên, nếu biết cách cải thiện từ gốc thì có thể ổn định bệnh lâu dài, phòng ngừa tái phát.

Ông Nguyễn Văn Minh 14 năm liền khổ sở vì đại tràng co thắt.

Hàng chục năm khổ sở vì đại tràng co thắt

Đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích là tình trạng nhu động ruột co bóp bất thường gây ra những cơn đau âm ỉ hoặc đau thắt ở bụng, thậm chí có thể sờ thấy những cục rắn nổi lên tại vị trí đau. Cùng với đó là các biểu hiện rối loạn tiêu hóa như: chướng bụng, đầy hơi, tăng số lần đại tiện, tiêu chảy, táo bón... Bệnh gây đau đớn, khó chịu, người bệnh phải kiêm khem khổ sở khi ăn uống, tinh thần luôn lo lắng, bất an.

Khi điều trị đại tràng co thắt, các loại thuốc Tây giúp giảm đau, chống co thắt, thuốc nhuận tràng hoặc cầm tiêu chảy thường được sử dụng. Tuy cải thiện nhanh triệu chứng nhưng dùng nhiều có thể gây nhờn thuốc, không còn hiệu quả và tiềm ẩn các tác dụng phụ như tăng men gan, đau dạ dày... Bên cạnh đó, thuốc Tây không tác động đến căn nguyên nên bệnh dễ tái đi tái lại, kéo dài dai dẳng nhiều tháng, nhiều năm.

Như trường hợp của ông Nguyễn Văn Minh (SN 1956), Hội trưởng Hội Cựu chiến binh xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 14 năm bị đại tràng co thắt là 14 năm ông khổ sở vì thường xuyên đi ngoài phân sống, cứ ăn đồ lạ là lại đau bụng. Ông đã uống đủ loại thuốc Tây nhưng chỉ đỡ được một thời gian rồi bị lại. Bệnh kéo dài dai dẳng khác khiến ông ăn uống gì cũng không thoải mái, người sụt cân, gầy yếu.

Cùng chung nỗi niềm là Đại tá Phạm Quy (nguyên Trưởng phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh cảnh vệ, Bộ Công an): “Hơn 45 năm vật vã với những cơn đau của bệnh đại tràng co thắt, tôi đã uống từ thuốc ngoại đến thuốc nội nhưng vẫn không khỏi. Nhiều lúc, tôi chán đến mức muốn buông xuôi, xác định sống chung với bệnh cả đời”.

Giải pháp thảo dược cải thiện từ gốc viêm đại tràng co thắt

Bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cho biết, theo Y học cổ truyền nguyên nhân chính dẫn đến đại tràng co thắt là do tỳ vị hư yếu. Vì vậy, để điều trị bệnh hiệu quả, Đông y thường sử dụng các thảo dược bổ tỳ kiện vị, phối hợp cùng các dược liệu giúp giảm đau, điều hòa nhu động ruột. Từ đó, mang lại hiệu quả toàn diện “bồi bổ gốc, tiêu trừ ngọn” vừa giúp giảm triệu chứng, vừa ngừa tái phát.

Dựa trên nguyên lý này, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã kết hợp hài hòa các thảo dược tinh hoa của Y học cổ truyền cùng công nghệ bào chế hiện đại để cho ra đời Đại tràng Tâm Bình.

Đại tràng Tâm Bình là giải pháp hiệu quả, an toàn cho người bị đại tràng co thắt.

Thành phần Đại tràng Tâm Bình có Bạch truật, Bạch linh, Đảng sâm, Cam thảo - 4 dược liệu quý trong bài thuốc nổi tiếng “Tứ quân tử thang” giúp bồi bổ tỳ vị, điều trị hiệu quả các bệnh lý tiêu hóa như viêm đại tràng, đại tràng co thắt. Trần bì, Mộc hương, Sa nhân, Nhục đậu khấu có tác dụng kích thích tiêu hóa, hành khí giảm đau, điều hòa nhu động ruột, cải thiện nhanh các triệu chứng khó chịu.

Đại tràng Tâm Bình là giải pháp hiệu quả cho người bị đại tràng co thắt. Sản phẩm hỗ trợ giảm các triệu chứng đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa , đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy. Đồng thời, kích thích tiêu hóa, tăng cường chức năng tỳ vị, phòng ngừa bệnh tái đi tái lại.

Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý chỉ 8.500 đồng/ngày, Đại tràng Tâm Bình luôn là sự lựa chọn hàng đầu của người bệnh. Sản phẩm đạt chứng nhận Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.

Sử dụng Đại tràng Tâm Bình, ông Nguyễn Văn Minh đã đẩy lùi được bệnh: “Tôi bị viêm đại tràng co thắt từ năm 2006, nhưng đến năm 2020 mới biết đến Đại tràng Tâm Bình do được hàng xóm giới thiệu. Dùng thì thấy bệnh đỡ đến 80%, quan trọng là không bị lại nên phấn khởi lắm”.

Sau khi ông Minh dùng Đại tràng Tâm Bình, đại tràng co thắt không còn bị tái phát.

Đại tá Phạm Quy vui mừng chia sẻ: “Nhờ có Đại tràng Tâm Bình mà tôi mới chiến thắng được căn bệnh đeo đẳng mình mấy chục năm. Hiện bệnh đã ổn định nhưng lâu lâu tôi vẫn mua thêm vài hộp về uống để củng cố đại tràng. Tôi thấy mình may mắn vì đã gặp “đúng thầy, đúng thuốc”.

Đinh Thùy