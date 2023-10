Chăm sóc xương khớp đúng cách sau tuổi 50

Sau tuổi 50, tốc độ lão hóa xương khớp diễn ra nhanh hơn. Tại nước ta, 70% người mắc các bệnh về xương khớp ở độ tuổi trên 50. Do vậy, chăm sóc xương khớp đúng cách là rất cần thiết để duy trì sức khỏe lâu dài.

Theo thời gian, các cơ quan trong cơ thể đều dần lão hóa và xương khớp cũng không ngoại lệ. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hằng (nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh) cho biết, quá trình hình thành và phát triển của xương diễn ra từ lúc chúng ta còn bé cho đến khi trưởng thành. Các tế bào xương mới liên tục được tạo ra để thay thế các tế bào xương cũ. Nhưng sau tuổi 30, quá trình tạo xương diễn ra chậm hơn quá trình tiêu xương.

Đặc biệt từ tuổi 50 trở đi, tốc độ tiêu xương càng nhanh, còn tốc độ tạo xương càng chậm, dẫn đến giảm mật độ và khối lượng xương. Bề mặt sụn khớp cũng mỏng dần, ít đàn hồi, mất đi sự linh hoạt, xương dưới sụn xốp và sần sùi. Vì thế, người trung niên, cao tuổi rất dễ gặp các vấn đề xương khớp như chân tay nhức mỏi, đau lưng, đau cổ vai gáy , sưng đau các khớp, cứng khớp... ảnh hưởng đến sức khỏe và làm giảm chất lượng cuộc sống.

Xương khớp lão hóa dần theo tuổi tác là quy luật tự nhiên nhưng nếu bảo vệ, chăm sóc đúng cách thì có thể làm chậm quá trình này. Để giữ gìn xương khớp chắc khỏe sau tuổi 50, nên áp dụng một số biện pháp sau đây:

Chế độ dinh dưỡng hợp lý

Canxi là chất quan trọng nhất đối với xương khớp. Do vậy, chế độ ăn uống cần cung cấp đủ canxi cho cơ thể để bảo vệ cấu trúc cũng như sức mạnh của xương, giúp phòng ngừa loãng xương, gãy xương, giảm đau nhức xương khớp. Các thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như: sữa và các chế phẩm từ sữa, trứng, tôm, cua, ốc, các loại đậu, hạt...

Bên cạnh đó, tăng cường trái cây, rau củ và thực phẩm chứa nhiều omega-3 như cá thu, cá trích, cá hồi... cũng giúp chống viêm, chống oxy hóa, nuôi dưỡng sụn khớp, làm chậm tình trạng thoái hóa.

Thường xuyên tập thể dục

Tập luyện thể dục đều đặn 30 phút mỗi ngày có tác dụng tăng cường lưu thông khí huyết đến nuôi dưỡng các khớp, bôi trơn ổ khớp, giúp xương khớp chắc khỏe, tăng tính linh hoạt. Người trên 50 tuổi nên tập luyện vừa sức, lựa chọn những hoạt động duy trì sức bền và độ dẻo dai của xương khớp như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, yoga...

Kiểm soát cân nặng

Trọng lượng cơ thể càng lớn thì áp lực lên xương khớp càng cao, đặc biệt là những vị trí chịu tải trọng lớn như cột sống, khớp háng, khớp gối. Mỡ thừa còn sản xuất cytokine gây viêm, đẩy nhanh quá trình phá hủy sụn, làm tăng nguy cơ bị viêm xương khớp hoặc làm cho các triệu chứng tồi tệ hơn nếu đã mắc bệnh. Do đó, kiểm soát cân nặng ở ngưỡng bình thường cũng là cách hiệu quả để giữ gìn xương khớp chắc khỏe.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ xương khớp

Bên cạnh chú ý đến cân nặng, ăn uống, tập luyện, nên kết hợp sử dụng các sản phẩm thảo dược giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe xương khớp bền vững. Tiêu biểu như Viên khớp Tâm Bình – sản phẩm nổi tiếng hơn 10 năm qua của Công ty Dược phẩm Tâm Bình.

Viên khớp Tâm Bình chứa nhiều vị thảo dược có tác dụng bổ can thận như: Đỗ trọng, Ba kích, Tục đoạn, Cẩu tích. Theo nguyên lý Y học cổ truyền, can (gan) chủ cân (gân), thận chủ cốt (xương), việc bồi bổ can thận giúp làm mạnh gân xương, tăng quá trình tạo xương, dưỡng khớp, làm chậm thoái hóa khớp. Sản phẩm còn có Ngưu tất, Đương quy giúp bổ huyết, hoạt huyết, tăng cường lưu thông khí huyết đến nuôi dưỡng các khớp, tăng cường tái tạo sụn khớp. Các vị Hy thiêm, Độc hoạt, Thương truật giúp khu phong trừ thấp, giảm đau, chống viêm.

Đặc biệt, Viên khớp Tâm Bình là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường có thành phần Mã tiền chế - “thần dược” trong điều trị các bệnh lý về xương khớp. Mã tiền chế được bào chế theo phương pháp gia truyền, giảm tối đa độc tính nhưng vẫn giữ tác dụng điều trị bệnh, giúp tăng trương lực cơ, tăng khả năng dẫn truyền thần kinh, giảm đau nhanh chóng, giảm tê bì, nhức mỏi, mạnh cơ xương, rất tốt cho người trên 50 tuổi.

Kết hợp hài hòa các dược liệu quý, Viên khớp Tâm Bình có công dụng hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp, giảm các triệu chứng của thoái hóa khớp và viêm khớp. Thành phần thảo dược lành tính, đảm bảo an toàn, không gây tác dụng phụ.

Viên khớp Tâm Bình sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuốc Y học cổ truyền, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc. Hơn một thập kỷ có mặt trên thị trường, sản phẩm luôn được giới chuyên gia đánh giá cao và người tiêu dùng tin tưởng sử dụng nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý chỉ 9.600 đồng/ngày. Sản phẩm được bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích. Viên khớp Tâm Bình là sự lựa chọn tin cậy cho người trên 50 tuổi muốn chăm sóc, duy trì hệ xương khớp khỏe mạnh để an tâm sống vui sống khoẻ.

Viên khớp Tâm Bình có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để tìm hiểu thông tin về sản phẩm hoặc thắc mắc về bệnh xương khớp, vui lòng liên hệ hotline: 0343 44 66 99, website: vienkhoptambinh.vn

Đinh Thùy