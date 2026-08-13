Xử lý nghiêm các vi phạm giao thông từ phản ánh của người dân

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin, hình ảnh, video phản ánh vi phạm do người dân cung cấp. Thông tin sau khi tiếp nhận được kiểm tra, xác minh làm rõ người, phương tiện và hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an xử lý nhóm thanh, thiếu niên vi phạm trật tự giao thông thông qua phản ánh của người dân.

Thực tiễn cho thấy, nhiều hành vi vi phạm diễn ra ngoài thời điểm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ hoặc chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn, gây khó khăn cho công tác phát hiện trực tiếp. Nhưng các thiết bị ghi hình và tinh thần trách nhiệm của người dân, nhiều hành vi vi phạm đã được ghi nhận đầy đủ, tạo điều kiện để lực lượng CSGT nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa vi phạm và xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo Thượng tá Trang Công Đông, Phó trưởng Phòng CSGT: “Với phương châm “Lắng nghe từ dân, hành động quyết liệt”, Phòng CSGT đã có các kênh tiếp nhận thông tin đa dạng, bao gồm: đường dây nóng, các nền tảng mạng xã hội chính thức, tiếp nhận các tin phản ánh của công dân từ Cục CSGT, Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa (IOC) chuyển về... Toàn bộ tin báo, hình ảnh, video, clip vi phạm do người dân cung cấp đều được bộ phận trực ban và tổ công tác nhanh chóng xác minh và chuyển đến lực lượng đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến. Điều này cho phép lực lượng CSGT nhanh chóng phối hợp triển khai, dừng phương tiện và xử lý các hành vi vi phạm “nóng”, như: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường có nội dung cấm, dừng, đỗ xe trái quy định...”.

Điển hình, vào hồi 7 giờ 32 phút ngày 13/7/2026, xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 36H-201.xx kéo theo sơ mi rơ móc biển kiểm soát 36RM-009.xx lưu thông trên Quốc lộ 217. Quá trình di chuyển, người điều khiển phương tiện đã bất chấp nguy hiểm, cố tình điều khiển xe lấn hẳn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều để vượt phương tiện phía trước - đúng thời điểm chiều ngược lại đang có các phương tiện khác lưu thông.

Hành vi vượt ẩu của chiếc xe tải trọng lớn này đã được người dân ghi hình lại và phản ánh tới cơ quan công an. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 3 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp tra cứu và đối soát dữ liệu, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định người điều khiển phương tiện vi phạm là anh B.V.Đ, sinh năm 1984, ở xã Thạch Bình. Tại cơ quan công an, trước những bằng chứng hình ảnh rõ ràng, tài xế B.V.Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và ký vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Vượt xe trong trường hợp không được vượt”.

Cũng từ video do người dân cung cấp, Đội CSGT số 2 đã xác minh, làm việc với trường hợp một thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe gắn máy lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Quá trình xác minh đã làm rõ chủ phương tiện đã giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Căn cứ quy định của pháp luật, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý đối với các cá nhân liên quan, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định. Đối với chủ phương tiện, hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển bị xử lý nghiêm theo quy định của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Việc người dân chủ động phát hiện, cung cấp video, hình ảnh vi phạm giao thông đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hỗ trợ lực lượng CSGT xử lý nhiều vi phạm kịp thời nhằm răn đe người vi phạm nói riêng, cũng như giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông nói chung.

Bài và ảnh: Quốc Hương