Lái xe an toàn cùng Honda Ô tô Thanh Hóa

Không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng cũng như người dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trải nghiệm lái xe an toàn, góp phần xây dựng văn hoá giao thông, ngày 11-2, tại Quảng trường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), Công ty Honda Ô tô Việt Nam phối hợp với Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa tổ chức chương trình đào tạo lái xe an toàn.

Chương trình đào tạo lái xe an toàn được tổ chức tại Quảng trường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa).

“Hướng dẫn lái xe an toàn” là chương trình quy mô toàn quốc, được hãng xe Nhật Bản bắt tay với hệ thống đại lý ủy nhiệm tổ chức, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng văn hóa, an toàn giao thông.

Các chuyên gia ô tô từ Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa cũng như Honda Việt Nam trực tiếp hướng dẫn các học viên về kỹ năng lái xe an toàn.

Các chuyên gia ô tô từ Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa trao cẩm nang giao thông an toàn cho học viên.

Học viên làm bài kiểm tra kiến thức tham gia giao thông tại khóa tập huấn.

Chương trình năm nay vẫn duy trì hai phần nội dung đào tạo chính, gồm lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, các chuyên gia hướng dẫn học viên nâng cao nhận thức về an toàn giao thông, phổ biến về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời hướng dẫn một số phương pháp lái xe an toàn cơ bản, hiểu về khoảng cách an toàn, phán đoán và xử lý các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Tham gia chương trình, các học viên được trải nghiệm những mẫu xe ô tô mới nhất của Honda.

Các chuyên gia ô tô từ Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa hướng dẫn học viên tham gia bài thi cảm nhận không gian xe.

Nhiều phần thực hành có tính thực tiễn cao giúp học viên nâng cao kỹ năng để áp dụng vào thực tế.

Học viên thực hiện kỹ năng cua cọc tiêu thẳng.

Ở phần thực hành, các học viên được trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe ô tô mới của Honda với 4 bài thi được bố trí theo sa hình, gồm cảm nhận không gian xe (tiến và lùi), ghép xe song song, phản xạ và cua vòng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng hướng dẫn các học viên thao tác đúng cách trước khi lái xe như kiểm tra xe, tư thế ngồi lái, xác định điểm mù trên xe, cách lên xuống xe an toàn...

Ông Lê Quang Thành, Giám đốc Kinh doanh Honda Ô tô Thanh Hóa chia sẻ: “Với những kiến thức và phương pháp trải nghiệm sinh động, thực tế, chương trình Hướng dẫn lái xe an toàn những năm qua đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp các học viên không chỉ nâng cao kiến thức về giao thông, mà còn hoàn thiện hơn các kỹ năng lái xe để tham gia giao thông an toàn hơn. Đó cũng là lý do đại lý chính hãng luôn nỗ lực, đồng hành cùng Honda Việt Nam duy trì chương trình này”.

Học viên nhận Giấy chứng nhận khóa học hướng dẫn lái xe an toàn của Công ty Honda Việt Nam và quà của Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa.

Các chuyên gia ô tô từ Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa trao giải cho học viên đạt thành tích cao trong Chương trình đào tạo kiến thức và kỹ năng lái xe ô tô an toàn.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Honda Ô tô Thanh Hóa trao quà cho các khách hàng thân thiết của đại lý.

Các học viên hào hứng khi được tham gia chương trình đào tạo lái xe an toàn do Đại lý Honda Ô tô Thanh Hóa phối hợp với Công ty Honda Ô tô Việt Nam tổ chức.

Với những chương trình đào tạo này, Honda Ô tô Thanh Hóa mong muốn học viên nắm vững kiến thức về an toàn giao thông cũng như nâng cao kỹ năng lái xe, giúp họ thêm tự tin khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hoá giao thông.

Nguyễn Lương