Xây dựng xã biên giới Bát Mọt giàu kinh tế, vững chính trị, đậm bản sắc và thoát nghèo vào năm 2030

Sáng 23/8, Đảng bộ xã Bát Mọt long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Đại hội.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Dự Đại hội có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 123 đại biểu chính thức đại diện cho 422 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Bát Mọt nằm trong khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Bát Mọt đã nỗ lực phấn đấu, giành được những kết quả rất quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và các đại biểu dự Đại hội.

Kinh tế tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất bình quân tăng 5,62%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/năm, tăng 65% so với đầu nhiệm kỳ. Công tác giảm nghèo được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhiều.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức được tăng cường. Giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới và trật tự an toàn xã hội; duy trì mối quan hệ hữu nghị với cụm bản Phôn Xay (Lào).

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt Lê Thanh Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 -2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển bền vững”, Đảng bộ xã Bát Mọt phấn đấu thực hiện có hiệu quả 25 chỉ tiêu chủ yếu (gồm 11 chỉ tiêu kinh tế; 8 chỉ tiêu văn hóa - xã hội; 3 chỉ tiêu môi trường; 1 chỉ tiêu an ninh trật tự; 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng). Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt 4% trở lên; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 41 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 19.000 tấn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 3,2% trở lên.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc xã Bát Mọt đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên nhấn mạnh, xã Bát Mọt là vùng đất biên cương thiêng liêng, nơi hội tụ truyền thống lịch sử, văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Với vị trí chiến lược giáp nước bạn Lào, có cửa khẩu Khẹo - Tha Lấu, Bát Mọt không chỉ là phên dậu bảo vệ Tổ quốc mà còn là cầu nối giao thương, hợp tác hữu nghị. Chính vì vậy, nhiệm kỳ tới đặt ra yêu cầu rất cao về phát triển kinh tế-xã hội gắn với giữ vững quốc phòng-an ninh, bảo tồn văn hóa dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đại biểu dự Đại hội.

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh hơn tốc độ phát triển trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Bát Mọt tiếp tục củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quy hoạch xã Bát Mọt với tầm nhìn dài hạn, phù hợp, có tính khả thi cao, bảo đảm tính liên thông, liên kết với các khu vực lân cận, phù hợp với không gian phát triển mới sau sắp xếp đơn vị hành chính theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với đó, xã Bát Mọt cần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững, trồng rừng sản xuất gắn với chế biến gỗ, dược liệu dưới tán rừng. Đồng thời, cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tạo ra các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phát huy vai trò của cửa khẩu phụ Khẹo - Tha Lấu, từng bước hình thành mạng lưới thương mại biên giới, mở rộng quan hệ biên mậu của cư dân, gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Đại biểu dự Đại hội.

Gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng, nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức và Nhân dân; xây dựng chính quyền số, xã hội số phù hợp với điều kiện miền núi, biên giới. Khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số đi học, tìm việc làm, đồng thời hỗ trợ những người trở về quê hương khởi nghiệp, lập nghiệp.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng để tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Duy trì, nhân rộng các mô hình “ Thôn bản an toàn”, “Biên giới hòa bình, hữu nghị” với cụm bản Phôn Xay (Lào). Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân, tăng cường quản lý cư trú, người nước ngoài, phòng ngừa, xử lý xuất nhập cảnh trái phép, ma túy, buôn bán người.

Với khí thế của Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Bát Mọt sẽ tranh thủ thời cơ, vận hội mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra; xây dựng xã Bát Mọt giàu về kinh tế, vững về chính trị, đậm bản sắc và thoát nghèo vào năm 2030.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bát Mọt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Lê Thanh Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Hợi