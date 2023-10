Xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, với trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực kiên cường cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, cán bộ, đảng viên, Nhân dân phường Điện Biên đã và luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, trở thành địa phương dẫn đầu các phong trào thi đua của TP Thanh Hóa và của cả tỉnh.

Một góc phường Điện Biên hôm nay. Ảnh: Tố Phương

Tự hào mang tên Điện Biên

Trải qua các giai đoạn phát triển, phường Điện Biên đã trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, từ khu phố 4, khu phố 2, đến tiểu khu Điện Biên. Ngày 3-7-1981, theo Quyết định số 511-QĐ/UBTH của UBND tỉnh Thanh Hóa, cấp hành chính tiểu khu trong thị xã Thanh Hóa đều chuyển thành phường. Từ đó, tiểu khu Điện Biên trở thành phường Điện Biên.

Điện Biên là phường duy nhất của Thanh Hóa được đặt theo tên một chiến dịch nổi tiếng của dân tộc Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp - chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ấy, Nhân dân Thanh Hóa nói chung, Nhân dân TP Thanh Hóa nói riêng đã đóng góp vô cùng to lớn về sức người và sức của. Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Do đó, tên Điện Biên không chỉ là niềm tự hào của người dân TP Thanh Hóa; mà còn là niềm tự hào chung của người dân xứ Thanh.

Trong suốt chiều dài phát triển, Điện Biên luôn là phường trung tâm của TP Thanh Hóa. Phía Bắc giáp phường Đông Thọ, phía Nam giáp phường Lam Sơn và Tân Sơn, phía Đông giáp phường Trường Thi, phía Tây giáp phường Phú Sơn. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của địa phương, hơn 40 năm thành lập phường, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Điện Biên đã khắc phục mọi khó khăn, thử thách, ra sức thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh CNH, HĐH, đưa Điện Biên bứt phá vươn lên về mọi mặt.

Trải qua quá trình hơn 4 thập kỷ dựng xây và phát triển, với nhiều thành tựu to lớn đạt được, cán bộ, Nhân dân phường Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất. Điện Biên vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba. Liên tục trong nhiều năm, phường Điện Biên được Chính phủ, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và danh hiệu Lao động xuất sắc. Năm 2020, Đảng bộ phường Điện Biên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2015-2020); được UBND tỉnh công nhận phường “kiểu mẫu” đầu tiên của cả tỉnh. Đây là những phần thưởng cao quý, khẳng định sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của phường trong nhiều năm qua, tạo tiền đề để Điện Biên quyết tâm xây dựng đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Tầm vóc mới, diện mạo mới

Sau hơn 40 năm thành lập, phường Điện Biên hôm nay đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, xứng với vai trò, vị thế một phường trung tâm của đô thị loại I - TP Thanh Hóa. Những công trình kiến trúc bề thế hiện hữu khắp nơi đã tạo nên tầm vóc mới, diện mạo mới của đô thị hiện đại và năng động. Trong đó, nổi bật nhất là Quảng trường Lam Sơn - nơi diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, thể dục - thể thao của thành phố và cả tỉnh. Nhà hát Lam Sơn - công trình trọng điểm phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa - nghệ thuật của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Trong lòng phường Điện Biên còn có sự hiện diện của Hồ Thành - nơi được mệnh danh là điểm “hội thủy” với cảnh sắc tươi đẹp và giàu giá trị văn hóa, lịch sử gắn liền với sự hình thành và vươn dậy mạnh mẽ của TP Thanh Hóa hôm nay. Nằm ở phía Nam phường Điện Biên là Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, phía Đông là Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Có thể nói, những công trình ý nghĩa ấy tựa như mạch ngầm lan tỏa, thấm sâu vào nhận thức và hành động của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo thành sức mạnh của tinh thần đoàn kết và niềm tự hào, để tất cả cùng ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Điện Biên ngày càng phát triển thịnh vượng.

Ngoài những công trình lớn mang ý nghĩa chính trị và văn hóa, Điện Biên còn là trung tâm lớn về dịch vụ - thương mại. Tọa lạc ở vị trí đắc địa nhất, khu đô thị - thương mại Vincom Plaza Thanh Hóa là một trong những trung tâm thương mại sầm uất, đẳng cấp nhất xứ Thanh hiện nay. Từ dòng vốn của nhiều nhà đầu tư lớn, khu đô thị mới phường Điện Biên và hàng loạt khách sạn từ 3 đến 5 sao được hình thành như: Khách sạn Vinpearl, Phượng Hoàng, Long Anh, Đại Việt, Trống Đồng, Palm, Sao Mai,... đã tạo nên không gian sống hiện đại của cư dân đô thị. Điện Biên còn là trung tâm tài chính của cả tỉnh khi hội tụ tới 20 ngân hàng đứng chân trên địa bàn. Ngoài ra, chuỗi các nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn, các siêu thị Co.opmart, Vinmart+, chợ Điện Biên và các tuyến phố kinh doanh sầm uất đã tạo nên hoạt động thương mại rất sôi động, nhộn nhịp.

Làm nên giá trị của một đô thị hiện đại ở Điện Biên còn là những tuyến giao thông lớn như Quốc lộ 1A, Đại lộ Lê Lợi, đường Phan Chu Trinh, Lê Hoàn, Trần Phú, Hạc Thành,... kết nối giữa nội thành và ngoại thành, tạo thuận lợi cho việc giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương.

Điểm sáng về phát triển kinh tế

Với lợi thế của một phường trung tâm, lại nhận được nhiều sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; cùng với đội ngũ cán bộ có năng lực và uy tín là nền tảng quan trọng và vững chắc đưa Điện Biên không ngừng bứt phá vươn lên. 2 nhiệm kỳ liên tiếp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra mục tiêu “Xây dựng phường Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới” đã cho thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ phường trên hành trình phát triển. Để hiện thực hóa “sứ mệnh” hết sức quan trọng, nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị phường Điện Biên đã đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể, đồng thời lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện.

Để vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu thành phố về phát triển kinh tế, phường Điện Biên luôn ưu tiên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao “sức hút” của phường đối với các nhà đầu tư. Phường thường xuyên tuyên truyền, vận động các thành phần kinh tế phát triển, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực có giá trị tăng cao như nhà hàng, khách sạn, mỹ phẩm, spa, chuỗi cửa hàng cung ứng thực phẩm sạch, siêu thị, điện tử... Hiện nay, trên địa bàn phường đã hình thành nhiều tuyến phố lớn, kinh doanh sôi động như: dịch vụ tài chính ngân hàng ở tuyến phố Phan Chu Trinh; điện tử ở tuyến phố Trường Thi; điện dân dụng ở tuyến phố Hàng Đồng; kinh doanh hàng hoa ở tuyến phố Triệu Quốc Đạt; dịch vụ văn hóa - văn nghệ ở tuyến phố Nguyễn Du... Nhiều năm qua, ngành dịch vụ - thương mại đã khẳng định được ưu thế vượt trội và là trụ cột chính trong cơ cấu kinh tế của phường.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ, sự điều hành năng động, sáng tạo của chính quyền, cùng sự nỗ lực phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân đã giúp Điện Biên tạo được nhiều dấu ấn đậm nét sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế của phường tăng trưởng ấn tượng, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 22,9%; tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn đạt 30.000 tỷ; thu nhập bình quân đầu người đạt 155 triệu đồng... Điện Biên là phường đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hằng năm, phường đều hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ phường và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố giao. Kết quả này sẽ là “đòn bẩy” tạo đà để Điện Biên vươn lên phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Nhiều đột phá ấn tượng

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội ở Điện Biên đều có bước phát triển đột phá với nhiều điểm sáng ấn tượng trên các lĩnh vực. Điện Biên rất tự hào khi luôn nằm trong top đầu của thành phố và của cả tỉnh về chất lượng giáo dục. Sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ, giáo viên, sự đồng tình, ủng hộ cao từ phía Nhân dân là yếu tố quan trọng để Điện Biên xây dựng được “thương hiệu” giáo dục riêng cho mình. Trên địa bàn phường có 4 trường học, cả 4 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và được công nhận là đơn vị “kiểu mẫu”. Với bề dày thành tích trong giảng dạy và học tập, các nhà trường đã tạo dựng và khẳng định được tên tuổi, vị thế của mình, được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là động lực để các nhà trường tiếp tục phấn đấu, chinh phục những mục tiêu mới cao hơn, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phường.

Với quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, Điện Biên đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng mức độ chuyển đổi số của TP Thanh Hóa. Để có được kết quả này, Điện Biên đã tập trung chuyển đổi số một cách đồng bộ, mạnh mẽ với 3 trụ cột chính là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Để hình thành những công dân số, phường lập app Thanhhoas tương tác với người dân, lắp đặt hệ thống wifi công cộng phục vụ Nhân dân truy cập miễn phí. Hiện nay, tất cả các trường học, trạm y tế, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường đều sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử thay cho việc sử dụng biên lai giấy. Mô hình “Chợ 4.0” đầu tiên của thành phố cũng được hình thành ở Điện Biên, đưa thanh toán số trở thành công cụ thanh toán chủ yếu của người dân. Năm 2023, Điện Biên là phường đầu tiên của thành phố và là 1 trong 5 địa phương đầu tiên của cả tỉnh triển khai mô hình “3 không” nhằm tạo dựng bước tiến mới trong chuyển đổi số.

Trong nhiều mô hình kiểu mẫu tiêu biểu mà Điện Biên lựa chọn triển khai thực hiện, mô hình kiểu mẫu về cải cách hành chính được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Điện Biên rất phấn khởi khi là phường duy nhất của thành phố được Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến tham quan mô hình. Các mô hình kiểu mẫu về an ninh trật tự, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng đã tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Cùng với các mô hình kiểu mẫu tiêu biểu, Điện Biện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 8 tiêu chí kiểu mẫu theo Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Với nhiều thành tích nổi bật đạt được, Điện Biên rất tự hào là địa phương đầu tiên trong 559 xã, phường, thị trấn của tỉnh Thanh Hóa được UBND tỉnh công nhận là phường kiểu mẫu.

Với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện, Điện Biên luôn dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, tỉnh và thành phố phát động. Điển hình như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phường được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu trong nhiều năm liên tục. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” phát triển rộng khắp, góp phần xây dựng hình ảnh người dân thành phố văn minh và thân thiện. Phong trào “Nghìn việc tốt” lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra giá trị mới trong phát triển... Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng Điện Biên ngày càng giàu đẹp.

Những thành quả đầy tự hào mà Điện Biên đã dày công tạo dựng trong nhiều năm qua chính là động lực to lớn, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong phường quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu lớn: Xây dựng Điện Biên trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới trước năm 2025, ghi thêm một dấu mốc quan trọng trong chặng đường xây dựng và phát triển.

Lê Đình Mão

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Điện Biên