Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa chuẩn mực

Là đơn vị trong hệ thống tổ chức Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa đã không ngừng phát huy truyền thống, cống hiến sức mình, có nhiều đóng góp xứng đáng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an Nhân dân (CAND). Những đóng góp đó đã và đang góp phần xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh dâng hương tri ân nữ Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi.

Những năm gần đây, vai trò và vị thế của phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày càng được phát huy. Nhiều việc làm, nhiều tấm gương điển hình của cán bộ, hội viên phụ nữ đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và hội phụ nữ cấp trên ghi nhận, biểu dương. Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, nhiều chị được giao nhiệm vụ trực tiếp tham gia kiểm tra, xác minh giải quyết tin báo về tội phạm; thực hiện hoạt động trinh sát; tham gia đấu tranh, điều tra, thụ lý các vụ án lớn, có tính chất liên tỉnh, xuyên quốc gia, được xã hội, dư luận quan tâm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Điển hình như phụ nữ tại các đơn vị: Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát ma túy... góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng CAND.

Hàng năm, các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh đã đăng ký mới và duy trì nhiều công trình, mô hình, phần việc phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, tạo sự lan tỏa tích cực trong lực lượng và cộng đồng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng, thực hiện hiệu quả phần việc: “Tham gia tổ xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự” trong đó nòng cốt là các đồng chí cán bộ hội, hội viên có sức khỏe tốt, có năng khiếu võ thuật và kỹ năng trong giải quyết tình huống thực tế. Các đồng chí đã luôn nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, vất vả, đặc thù về giới, tham gia đảm bảo an ninh trật tự các đợt cưỡng chế phục vụ giải phóng mặt bằng, các đợt tiếp công dân của lãnh đạo tỉnh, các sự kiện chính trị lớn trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Tại các cơ sở hội cũng có nhiều mô hình, phần việc, câu lạc bộ được duy trì hiệu quả, như: “Phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của hội phụ nữ Phòng An ninh chính trị nội bộ; “Tham gia phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia” của hội phụ nữ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; “Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại địa bàn cơ sở và sắp xếp, lưu trữ hồ sơ xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông” của hội phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông; “Số hóa hồ sơ cán bộ” của hội phụ nữ Phòng Tổ chức cán bộ; “Bếp ăn an toàn” của hội phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động; “Xanh, sạch, đẹp cơ quan” của hội phụ nữ Trại Tạm giam; “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” của hội phụ nữ Công an TP Thanh Hóa...

Trong chiến dịch thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, Đề án 06/CP của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn 2030”, nhiều cán bộ hội và hội viên phụ nữ Công an Thanh Hóa đến từng xã, phường, thị trấn, từng thôn bản, khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia làm thủ tục thu nhận hồ sơ, CCCD và tạo lập tài khoản định danh điện tử với phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”, “Ngày làm xa, đêm làm gần”, “Làm hết việc, không hết giờ”. Bên cạnh đó, các hội phụ nữ cơ sở đã thành lập các tổ lưu động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tại địa phương đến từng tổ dân cư, gia đình, cơ quan để sàng lọc, phân loại đối tượng, từ đó tổ chức thu nhận hồ sơ một cách phù hợp, về đích đúng tiến độ, vượt chỉ tiêu.

Bên cạnh công tác chuyên môn, phụ nữ Công an tỉnh tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua, nổi bật là các phong trào: “Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; “Phụ nữ công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Tham gia các hoạt động chương trình “Ngày hội gia đình – Kết nối yêu thương”; tặng quà cho con cán bộ, chiến sĩ có thành tích cao trong học tập. Công tác thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đặc biệt được quan tâm. Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, 100% hội cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 70 cháu mồ côi hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được các đơn vị, cá nhân trong Công an Thanh Hóa nhận hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu. Nhiều trường hợp được hỗ trợ, các con có điều kiện vươn lên trong học tập và kết nối được với nhà hảo tâm nhận đỡ đầu nuôi ăn học, như: cháu Nguyễn Thị Trâm Oanh ở phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn Văn Hải, xã Vĩnh Yên (Vĩnh Lộc), Nguyễn Thị Thu Hà xã Cát Vân (Như Xuân)...

Các cấp hội đều duy trì thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ với mô hình “Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” hỗ trợ cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia các chương trình “Xuân đoàn kết – Tết biên cương”, “Tết trồng cây”, “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tặng quà gia đình chính sách... Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh. Năm 2023, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đạt giải ba toàn quốc tại chung kết Hội thi “Dân vũ và thể dục thể thao phụ nữ toàn quốc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức. Các hoạt động trên đã khẳng định thế mạnh của công tác hội, tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng CAND với nhân dân.

Có thể nói, trong những thành tích, chiến công của lực lượng CAND đều in đậm dấu ấn đóng góp và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh. Tổ chức hội đã không ngừng phát triển, trưởng thành về mọi mặt; công tác hội và phong trào phụ nữ ngày càng hoạt động hiệu quả, là bộ phận không thể thiếu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Trong thực hiện các phong trào thi đua cũng như tổng kết công tác hội hằng năm, Hội Phụ nữ Công an tỉnh luôn đạt thành tích xuất sắc, đã được Bộ Công an, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, Hội Phụ nữ Bộ Công an tặng nhiều Bằng khen, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Bài và ảnh: Minh Trang