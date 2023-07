Xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” ở Quảng Xương

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Quảng Xương đã góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội viên, phụ nữ huyện Quảng Xương tham gia mô hình “Trồng hoa, cây xanh làm sạch đẹp các tuyến đường”.

Để thực hiện các tiêu chí của xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Quảng Trạch đã thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng các mô hình: vườn mẫu, camera an ninh, công tác vệ sinh môi trường, “trồng hoa, cây xanh” tại các tuyến đường...

Mô hình dân vận khéo còn được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, sâu rộng, luôn hướng về cơ sở, biết gần dân, lắng nghe dân để chăm lo tốt cho dân. Hiện nay, toàn xã đã xây dựng được 12 mô hình, như: mô hình “Thắp sáng đường quê” hơn 24 km, mô hình “Camera an ninh” với 55 mắt tại các thôn, mô hình “Đường tranh bích họa”, mô hình “Khu vui chơi cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư”, mô hình “Môi trường không rác thải tại các di tích lịch sử - văn hóa“, mô hình “Hàng rào xanh”, "Vườn hộ kiểu mẫu”... Các mô hình đã lan tỏa sâu rộng và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo Nhân dân.

Cuối năm 2022, thôn Thượng Đình 2, xã Quảng Định đạt thôn NTM kiểu mẫu. Mọi người dân trong thôn đều phấn khởi, coi đó là động lực để tiếp tục phấn đấu, xây dựng thôn ngày càng phát triển. Đạt được kết quả trên, ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác “Dân vận khéo” và huy động được sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân tham gia nhiều công trình, phần việc. Trọng tâm là hiến đất, tài sản trên đất để làm đường giao thông; xây dựng nhà văn hóa, thiết chế văn hóa; xây dựng thôn sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự. 100% tuyến đường giao thông trong thôn được thảm nhựa, bê tông hóa, nhiều hộ dân hiến hàng chục m2 đất để mở rộng đường nội thôn, tạo thuận lợi giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 69 triệu đồng/người/năm.

Để mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện ngày càng đi vào thực chất, hàng năm Ban Dân vận đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện gắn với xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với thực tiễn; hướng dẫn, kiểm tra thực hiện và tìm ra được cái “khéo” trong dân vận để biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng để nhân rộng. Trong đó, cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu đi đầu, đặc biệt là vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy.

Với những cố gắng, nỗ lực và linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện, nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện đã đi vào cuộc sống, được đông đảo người dân đồng thuận tham gia, mang lại hiệu quả cao. Nổi bật là mô hình “Đường điện chiếu sáng tại các khu dân cư” do MTTQ huyện thực hiện. Đến nay đã có 26/26 xã, thị trấn thực hiện mô hình với tổng số 2.058 km đường điện; 11/26 xã, thị trấn có mô hình “Camera an ninh” với tổng số 215 mắt camera; hội cựu chiến binh với mô hình “Cựu chiến binh phối hợp tham gia chỉnh trang nhà văn hóa thôn và xây dựng tủ sách pháp luật tại nhà văn hóa thôn” và đã xây mới 11 cột cờ, 6 đường cờ; 25/26 cơ sở hội nông dân xây dựng mô hình “Thu gom, xử lý vỏ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo vệ sinh đồng ruộng và chất lượng an toàn thực phẩm” và xây được hơn 1.600 bể...; 100% hội LHPN cơ sở thực hiện mô hình “Trồng hoa, cây xanh làm sạch đẹp các tuyến đường”, “Nhà sạch - vườn đẹp”; đoàn thanh niên đảm nhiệm “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa”... Các mô hình trên đã giúp người dân thay đổi nhận thức và chuyển biến về hành động, nhận thấy lợi ích của xây dựng NTM và chủ thể hưởng lợi chính là mình.

Có thể khẳng định, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện có vai trò, ý nghĩa quan trọng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Qua thực hiện “Dân vận khéo” đã phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Đến nay, huyện có 1 xã (Quảng Lưu) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 40 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thị trấn Tân Phong đạt chuẩn đô thị văn minh.

Bài và ảnh: Lê Hà