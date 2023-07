Triệu Sơn đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện Triệu Sơn đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần quan trọng vào việc củng cố, đoàn kết Nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mô hình trồng đào cho hiệu quả kinh tế cao của người dân xã Thọ Tân.

Tạo chuyển biến tích cực

Để thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết số 25) và Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Triệu Sơn; xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay” để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai học tập nghị quyết của huyện ủy và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình từng địa phương, đơn vị.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết, qua công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết số 25, Chương trình hành động về triển khai, thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Thường vụ Huyện ủy đã tạo nhiều chuyển biến tích cực về nhận thức trong cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc hơn về vai trò và tầm quan trọng của việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; nhận thức được công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Từ đó công tác dân vận được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện nhiều hơn.

Các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đã quan tâm triển khai công tác dân vận ở lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới (XDNTM)... Ngoài ra, huyện cũng phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Dân vận chính quyền” trên tất cả các lĩnh vực, nhờ đó các mô hình đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực. Đến tháng 7-2023, toàn huyện đã xây dựng được 647 mô hình (193 tập thể, 454 cá nhân) trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị; gắn với các mô hình mới, như: đường hoa, thu gom rác thải và môi trường, trồng khoai môn chỉ tím tại xã Dân Lý, nuôi thỏ New Zealand tại các xã Dân Quyền, Thọ Sơn; mô hình trang trại tổng hợp tại xã Đồng Tiến, mô hình trồng bơ, măng tây xanh tại xã Thọ Sơn, trồng sen kết hợp nuôi cá tại các xã Xuân Thịnh, Thọ Ngọc... Triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ” năm 2023 tại 100% các xã, thị trấn trong huyện, tạo chuyển biến đáng kể trong tinh thần, trách nhiệm phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức xã, bước đầu được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao về sự thân thiện của chính quyền cơ sở...

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Tiến - Nguyễn Hữu An, nhận thức được vai trò, vị trí của công tác dân vận, trong nhiều năm qua, Đảng ủy xã Thọ Tiến đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương thức, hoạt động của công tác dân vận. Qua tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều phong trào, mô hình, cá nhân điển hình. Từ phong trào này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong XDNTM, NTM nâng cao, chỉ sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/HU, ngày 22-7-2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất, để mở rộng đường giao thông nông thôn, toàn xã đã có 415 hộ tham gia, hiến 11,1 km chiều dài với tổng diện tích hiến hơn 13.000m2. Với sự nỗ lực của cả hệ thống dân vận, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, xã Thọ Tiến phấn đấu cuối năm 2023 “cán đích” xã NTM nâng cao.

Đồng chí Lê Kim Chất, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Triệu Sơn, cho biết: Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã trực tiếp góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện, với những kết quả nổi bật, đó là: Huyện đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng huyện NTM. Trong 28 chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, dự ước năm 2023, có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt từ 70 - 90%. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2021-2023 ước đạt 8,7% (xếp thứ 8 toàn tỉnh); Chương trình XDNTM và mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) đạt kết quả tích cực, năm 2022, huyện Triệu Sơn đạt huyện NTM, dự kiến hết năm 2023 toàn huyện có 30 sản phẩm OCOP 3 sao... Các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; đoàn kết trong Đảng, trong Nhân dân được củng cố và tăng cường. Nhiều khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, hướng tới xây dựng huyện Triệu Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

Bài và ảnh: Phan Nga