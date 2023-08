Triệu Sơn đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

Nhờ đổi mới về nội dung và đa dạng các hình thức triển khai hoạt động nên các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động trong thời gian qua trên địa bàn huyện Triệu Sơn đều được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng và nhiệt tình tham gia. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày thêm vững chắc.

Từ công tác tuyên truyền, vận động của cấp ủy, chính quyền và MTTQ cùng các đoàn thể, người dân xã Thọ Phú đã tích cực hiến đất mở đường giao thông nông thôn.

Với quyết tâm phấn đấu đến năm 2024 xây dựng Triệu Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn giai đoạn 2022-2025”. Để nghị quyết được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong Nhân dân, MTTQ các cấp trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên hướng về khu dân cư, tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn cho biết: Tùy vào thực tiễn của từng địa phương, các thành viên MTTQ sẽ vận dụng sáng tạo có hiệu quả về cách thức tuyên truyền, như: Tổ chức các hội nghị triển khai thực hiện trong hệ thống Đảng, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, trong các hội nghị của các khu dân cư. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, trên facebook, fanpage, zalo, cổng thông tin điện tử của huyện và của các đơn vị, đặc biệt là các bài viết, hình ảnh trên Đài Truyền thanh - Truyền hình của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện; hệ thống loa truyền thanh của các xã, thị trấn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện cũng tổ chức in cho mỗi xã, thị trấn 2 tấm pano để quảng bá hình ảnh Nhân dân tham gia phong trào hiến đất ở các địa phương. Trên địa bàn toàn huyện đã có 34/34 xã, thị trấn triển khai thực hiện, có 10.397 hộ dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông với chiều dài hơn 301 km, diện tích hiến đất đạt trên 30,9 ha.

Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả, có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong vận động Nhân dân, như các xã: Thọ Vực, Dân Lý, An Nông, Vân Sơn, Nông Trường, Đồng Lợi, Dân Quyền, Thọ Tiến.... Trong đó điển hình là tại thôn 5, xã Dân Lý đã vận động được 42 hộ dân hiến đất với diện tích hơn 2.500 m2, làm mới được 2 km đường giao thông thôn xóm; huy động kinh phí đóng góp trên 2 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động; đến hết quý I năm 2023, đã hoàn thành 100% tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Sau khi mở rộng đường, hầu hết các xã đã huy động nguồn lực từ Nhân dân xây dựng mới cổng, tường rào, mương thoát nước, di dời cột điện, đổ bê tông, láng xi măng; nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây xanh, điện chiếu sáng mang lại cảnh quan, môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”...

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai phong trào; hướng dẫn MTTQ các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên vận động Nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo". Cùng với đó, vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người nghèo và ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của huyện và nguồn hỗ trợ của MTTQ tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn, thẩm định và tổ chức hỗ trợ xây dựng 8 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Các tổ chức thành viên đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 24 nhà ở cho đoàn viên, hội viên còn khó khăn về nhà ở...

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ trong huyện đã và đang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; vận động các tầng lớp Nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa, lắp điện đường chiếu sáng, đổ bê tông đường làng ngõ xóm, trồng hoa, trồng cây bóng mát với số tiền hàng chục tỷ đồng, tạo cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Từ các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, như các mô hình: “Cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư”, “Camera an ninh trật tự”, “Nói không với chất cấm trong sản xuất và chế biến”, “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư sáng, xanh sạch, đẹp, an toàn”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”; phong trào “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Xứ họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận”.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, MTTQ huyện Triệu Sơn tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với HĐND - UBND và các tổ chức thành viên của mặt trận nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; mở rộng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện tới cơ sở phải thực sự là “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; đổi mới nội dung hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở...

Bài và ảnh: Minh Hiếu