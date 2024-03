Thọ Xuân: Biểu dương, khen thưởng 114 tập thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố

84 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Chiều 11/3, huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị gặp mặt bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố năm 2024.

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân hiện có 274 thôn, khu phố. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố là 807 người, đảm nhiệm 5 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố, thôn đội trưởng, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT. Số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố là trưởng các chi hội, chi đoàn (chi hội trưởng nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh) gồm 1.093 người.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, những năm qua, với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh.

Song song với đó, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đầu tư phát triển hiệu quả các mô hình sản xuất; các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần tích cực vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của huyện.

Các hoạt động văn hoá, xã hội ở cơ sở được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được chú trọng gắn với triển khai hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thôn, khu phố, năm 2023, 107 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy kết quả nổi bật đạt được, thời gian tới, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các thành tựu, kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực cũng như mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện, của các địa phương năm 2024.

Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chi bộ; phát động Nhân dân các địa phương hưởng ứng đợt thi đua cao điểm 45 ngày đêm GPMB các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện theo Kế hoạch của UBND huyện.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng hoạt động của trưởng thôn, khu phố; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của ban công tác mặt trận, các chi hội, chi đoàn theo hướng đa dạng hóa các hoạt động, xây dựng các mô hình để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hoạt động ở thôn, khu phố; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Dịp này, huyện Thọ Xuân đã trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân cho 30 tập thể, 84 bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

