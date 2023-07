Thọ Xuân biểu dương bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thọ Xuân (22/7/1930 - 22/7/2023), 93 bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã được nhận Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng thôn, khu phố...

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 20/7, huyện Thọ Xuân tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình hoạt động thôn, khu phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023 và biểu dương, khen thưởng các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố tiêu biểu. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Thọ Xuân trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho các bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố trên địa bàn huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 274 thôn, khu phố. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố là 807 người, đảm nhiệm 5 chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố, thôn đội trưởng, tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT. Số lượng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, khu phố là trưởng các chi hội, chi đoàn (chi hội trưởng nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh) là 1.093 người.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, trong những năm qua, với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, Nổi bật là công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm, đẩy mạnh.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư phát triển hiệu quả các mô hình sản xuất; các ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần tích cực vào thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của huyện.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã, thị trấn trên địa bàn.

Các hoạt động văn hoá, xã hội ở cơ sở được triển khai hiệu quả gắn với thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở được chú trọng gắn với triển khai hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông.

Điểm cầu thị trấn Thọ Xuân.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của các thôn, khu phố, giai đoạn 2021-2023 các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã biểu dương, khen thưởng 346 lượt tập thể và 253 cá nhân là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các chi hội, chi đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy kết quả nổi bật đạt được, thời gian tới, các thôn, khu phố trên địa bàn huyện tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của các xã, thị trấn, của huyện. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, vấn đề nổi cộm, phát sinh, tạo môi trường ổn định để triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động, các nhiệm vụ chính trị ở thôn, khu phố.

Đồng chí Lê Đình Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại hội nghị

Quan tâm kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở thôn, khu phố. Tăng cường công tác phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “chi bộ bốn tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) góp phần thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ thôn, khu phố; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong khuôn khổ hội nghị, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Đảng bộ huyện Thọ Xuân (22/7/1930 - 22/7/2023); các đồng chí lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã trao tặng 93 Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân cho 93 bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng thôn, khu phố giai đoạn 2021-2023.

Lê Phượng