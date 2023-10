Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một cách đồng bộ, tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia, góp phần đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Phường Ba Đình là một trong những đơn vị thực hiện tốt mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” của TP Thanh Hóa.

“Dân vận khéo” - khơi dậy sức dân

Hơn 1 năm trở về trước, nhiều tuyến đường liên thôn trên địa bàn huyện Triệu Sơn nhỏ hẹp, xuống cấp. Vậy mà giờ đây như được “khoác áo mới” rộng mở, bê tông hóa, nhựa hóa kiên cố, tường rào đồng bộ. Có được kết quả này, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HU, ngày 22-7-2022 và Đề án 02 về vận động Nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Hệ thống chính trị ở cơ sở cùng vào cuộc, làm tốt công tác dân vận. Mọi chủ trương đều được các chi bộ đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất trong cấp ủy; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện. Các chi hội đoàn thể nắm chắc tình hình tư tưởng, nguyện vọng người dân, đến từng hộ thuyết phục, vận động; tranh thủ sự ủng hộ, hưởng ứng của những người có uy tín trong khu dân cư, dòng họ. Những khó khăn trong quá trình thực hiện được nắm bắt, tìm cách tháo gỡ kịp thời.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Triệu Sơn Lê Tiến Dũng, cho biết: Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, đội ngũ cán bộ dân vận trong huyện đã có những cách làm sáng tạo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện Nghị quyết 12 để tạo sự đồng thuận và huy động sức dân tham gia vào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn. Sau hơn 1 năm thực hiện, đến nay, toàn huyện đã có 34/34 xã, thị trấn triển khai thực hiện nghị quyết, với gần 10.800 hộ dân tham gia hiến đất; phá dỡ tường bao, công trình, vật kiến trúc... hơn 325 km chiều dài các tuyến đường với trên 33 ha đất... Sau khi mở rộng đường, hầu hết các địa phương đã huy động nguồn lực từ Nhân dân xây dựng mới cổng, tường rào, mương thoát nước, di dời cột điện, đổ bê tông, láng xi-măng. Nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây xanh, điện chiếu sáng mang lại cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đây cũng là tiền đề để Triệu Sơn vững bước xây dựng huyện NTM nâng cao, tiến đến mục tiêu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2030.

Không riêng ở huyện Triệu Sơn, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách “dân vận” sáng tạo trong tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong vận động người dân giải phóng mặt bằng, bàn giao đất thực hiện các chương trình, dự án. Trong quá trình thực hiện, với phương thức đối thoại, lắng nghe luôn được chú trọng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt từ huyện đến cơ sở đã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân để tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân. Bằng cách làm “khéo” này đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án đầu tư trọng điểm. Điển hình như các huyện: Nông Cống, Đông Sơn, Nga Sơn, Quảng Xương, Thọ Xuân, Thiệu Hóa..., Nhân dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện hơn 450 dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân

Theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Trọng Dũng, thực hiện lời căn dặn của Bác “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề thiết thực đến đời sống của dân. Quan tâm, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp, xây dựng của Nhân dân, kịp thời điều chỉnh những chủ trương, cách làm không phù hợp. Cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cũng tập trung thực hiện việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đồng thời đẩy mạnh, triển khai đồng bộ cải cách hành chính gắn với thực hiện quy chế văn hóa công sở. Từ đó, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm của các bộ, công chức trong thực thi công vụ được đổi mới, nâng cao, mang lại hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Sau 3 năm thực hiện, toàn tỉnh đã xây dựng được 933 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu như: Mô hình thực hiện Khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn, giai đoạn 2021-2025 của Trung tâm Hành chính công; mô hình “Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, tăng cường cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về hải quan, chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp” của Đảng bộ Cục Hải quan; mô hình “Công chức ngành nội vụ với chuyển đổi số” của Đảng bộ Sở Nội vụ; mô hình “Đơn vị dân vận tốt” của Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

"Sau 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2021-2023), đến nay toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 8.419 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; trong đó, lĩnh vực kinh tế có 2.400 mô hình, lĩnh vực văn hóa - xã hội có 2.118 mô hình, lĩnh vực quốc phòng - an ninh có 1.239 mô hình, lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có 933 mô hình. Hệ thống dân vận các cấp, các ngành đã tổ chức 236 hội thi "Dân vận khéo" với 396 đơn vị tham gia; số điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng là 1.064 tập thể và 1.623 cá nhân".

Mặc dù mới triển khai từ năm 2021, nhưng mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” được đánh giá là tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong tư duy, nhận thức và cách giải quyết công việc hành chính của chính quyền các cấp, hướng đến một nền hành chính minh bạch, hiệu lực, hiệu quả, tất cả vì Nhân dân phục vụ. Với mô hình, nội dung công tác dân vận thể hiện bắt đầu từ những hành động cụ thể, đơn giản, như: cử chỉ, thái độ, gửi thư cảm ơn, gửi thư chúc mừng, lời xin lỗi... Qua đó, xây dựng, củng cố mối gắn kết chặt chẽ, quan tâm, chia sẻ giữa chính quyền và Nhân dân. Đến nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng thành công gần 300 mô hình ở cấp xã, 1 mô hình ở cấp huyện và tiếp tục triển khai nhân rộng ra các xã, phường, thị trấn, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa, “mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân ghi nhận, tin tưởng, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về tác phong, lề lối làm việc, nhận thức trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức; từng bước mang đến sự hài lòng cho người dân, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở các cấp chính quyền, đặc biệt là đơn vị xã, phường, thị trấn”.

Thực tiễn trong những năm qua đã khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” là chủ trương đúng đắn, thiết thực, hợp lòng dân, đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần đổi mới công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Sau 3 năm thực hiện (2021-2023), đến nay, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 8.419 mô hình “Dân vận khéo” trên 4 lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. "Dân vận khéo” thực sự trở thành phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chăm lo cho cuộc sống của Nhân dân ngày một tốt hơn.

Bài và ảnh: Phan Nga