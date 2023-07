Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ mới

Thực hiện chủ trương của Đảng, trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đều quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ chuẩn về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trung thành, tận tụy... từng bước đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Để có cái nhìn tổng quát về công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến năm 2020” nhằm đánh giá những kết quả làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, đội ngũ cán bộ các cấp trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng được nâng lên. Nhìn chung đội ngũ cán bộ có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, phẩm chất, uy tín; số lượng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng tăng. Tỷ lệ cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ trong cấp ủy, HĐND các cấp được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, ở một số nơi đánh giá cán bộ chưa đúng thực chất, xếp loại chưa tương xứng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, nhận xét cán bộ trước khi bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử chưa thực hiện nghiêm theo quy định. Quy hoạch cán bộ còn dàn trải; việc gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ còn hạn chế... Công tác điều động, luân chuyển cán bộ giữa các cấp, các ngành, giữa khối Đảng, đoàn thể với khối Nhà nước và ngược lại chưa nhiều; điều động, luân chuyển gắn với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn còn ít; cán bộ luân chuyển bố trí giữ chức danh cấp phó chưa có nhiều cơ hội để rèn luyện, thử thách, nên hiệu quả chưa cao...

Hiện toàn tỉnh có 78.642 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó: Cán bộ nữ 33.278 đồng chí, chiếm 42,4%; cán bộ trẻ có 34.527 đồng chí, chiếm 44%; cán bộ là người dân tộc thiểu số 7.341 đồng chí, chiếm 9,4%; có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ 7.144 đồng chí, chiếm 9,1%; có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 3.250 đồng chí, chiếm 4,1%.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý có 7.898 đồng chí (diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý 596 đồng chí, diện ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tập thể lãnh đạo ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh quản lý 7.302 đồng chí); trong đó, cán bộ nữ 1.318 đồng chí (16,7%), cán bộ trẻ 1.813 đồng chí (23%), cán bộ là người dân tộc thiểu số 1.140 đồng chí (14,4%), có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ 2.252 đồng chí (28,5%); có trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 1.918 đồng chí (24,3%).

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định: “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng cấp ủy chính quyền các địa phương xác định đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp “vừa hồng, vừa chuyên”, có nhân cách, hội tụ năng lực tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn để trở thành những nhân tố chính trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã và đang tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển của tỉnh, có sự chuyển tiếp liên tục và vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu phải quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, sự đồng thuận trong tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo, trong cán bộ, đảng viên, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ đã ban hành, đặc biệt là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Kế hoạch số 107-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Bài và ảnh: Minh Hiếu