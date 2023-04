Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động

Những năm qua, Công đoàn Công ty (CT) CP Cấp nước Thanh Hóa luôn phát huy vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ), thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, giúp đoàn viên công đoàn yên tâm lao động sản xuất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Công nhân Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa sửa chữa máy bơm nước sạch.

Đồng chí Lê Văn Quý, Chủ tịch Công đoàn CT CP Cấp nước Thanh Hóa cho biết: Công đoàn CT hiện có 785 đoàn viên sinh hoạt tại 20 công đoàn bộ phận. Xác định chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Ban Chấp hành Công đoàn CT CP Cấp nước Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc CT thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách và quyền lợi chính đáng của đoàn viên như: Tiền lương, thưởng, thang bảng lương, quy chế nâng lương, đóng BHXH, BHYT, BHTN... Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên, chủ động giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ... Theo đó, các chế độ, chính sách của Nhà nước được CT thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đại bộ phận NLĐ đều yên tâm lao động sản xuất, có tinh thần làm việc gắn bó lâu dài với CT. 100% đoàn viên trong CT có việc làm ổn định, đời sống bảo đảm với mức thu nhập bình quân 10,8 triệu đồng/người/tháng.

Để thực hiện tốt Nghị định 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc CT tổ chức hội nghị NLĐ định kỳ hàng năm; tổ chức đối thoại định kỳ giữa hội nghị đối thoại giữa NLĐ với đại diện người sử dụng lao động... Kết quả của các cuộc đối thoại là hầu hết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, NLĐ đều được lãnh đạo CT giải đáp kịp thời như: Lắp thêm quạt gió, mở thêm cửa thông gió trong các nhà máy sản xuất, để phục vụ NLĐ làm việc mùa hè; mở rộng nhà để xe, nhà ăn cho NLĐ tại các đơn vị, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các trang thiết bị, phục vụ cho công tác an toàn lao động, trang cấp đầy đủ mỗi năm 2 bộ quần áo bảo hộ lao động... Qua đó, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa trong DN, tạo niềm tin và sự yên tâm cho NLĐ gắn bó lâu dài với CT.

Nhằm khích lệ NLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công đoàn phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; “Tăng cường công tác chống thất thoát, thất thu nước và tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên vật liệu trong sản xuất và cung cấp nước sạch”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Các phong trào thi đua đã được đông đảo cán bộ, đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi hăng say lao động, tận tụy trong công tác; phát huy được sức mạnh tập thể, trí tuệ sáng tạo của từng cán bộ, đoàn viên. Từ năm 2019 đến nay đã có 22 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn, có giá trị làm lợi cao, trong đó có 6 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, 2 cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại lễ tôn vinh “Công nhân giỏi xứ Thanh” do LĐLĐ tỉnh tổ chức; 1 công nhân dự lễ tuyên dương các điển hình xuất sắc tiêu biểu trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức...

Thời gian tới, Công đoàn CT CP Cấp nước Thanh Hóa tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, NLĐ bằng nhiều hoạt động thiết thực, động viên NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy tài năng, trí tuệ, góp phần tích cực vào sự phát triển của DN.

Bài và ảnh: Đức Thắng