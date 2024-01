Phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng” trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thời gian qua, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Như Thanh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển sâu rộng. Thông qua những việc làm cụ thể, NCT đã phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng”, trở thành những tấm gương tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho quê hương.

Hội Người cao tuổi huyện Như Thanh phối hợp với lực lượng công an đến từng gia đình tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Những năm qua, Hội NCT xã Yên Thọ thường xuyên có kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm bảo đảm an ninh - trật tự và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội NCT xã đã phối hợp với lực lượng công an lồng ghép tổ chức các hội nghị tuyên truyền các nội dung của phong trào thông qua nhiều hình thức, nhằm thông tin sâu rộng để nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên và Nhân dân về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội NCT cũng phát huy vai trò, uy tín của mình trong cộng đồng khu dân cư...

Chủ tịch Hội NCT xã Yên Thọ Lê Văn Bình cho biết: “Thông qua hoạt động của NCT, người dân đã chấp hành pháp luật, bảo vệ an ninh - trật tự, an ninh Tổ quốc. Biểu hiện rõ nét là ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, tình hình tệ nạn cờ bạc, trộm cắp được hạn chế không còn diễn ra tại địa phương”.

Hiện nay, Hội NCT huyện Như Thanh có 10.412 hội viên, sinh hoạt tại 14 cơ sở hội, 159 chi hội trực thuộc. Người cao tuổi đã tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng hội viên, gia đình và Nhân dân gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thời gian qua, Hội NCT huyện đã tích cực phối hợp tổ chức tuyên truyền về các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tham gia cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi. Trong năm 2023, hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực tiếp 886 buổi cho 4.910 lượt người, treo 915 băng rôn tại các nhà văn hóa thôn, khu phố. Ký cam kết làm nhiều việc tốt về an ninh - trật tự với 1.250 người cao tuổi; tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, an toàn giao thông cho 1.200 người.

Hoạt động của các mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do công an các cấp phối hợp với Hội NCT trong huyện xây dựng đều gắn liền với hoạt động của các phong trào khác của địa phương, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Ông, bà mẫu mực, con, cháu thảo hiền”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “NCT nhận giáo dục giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”; “Chi hội NCT không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Gia đình NCT không có người mắc tệ nạn xã hội”... đã có tác dụng thu hút, lôi cuốn đông đảo NCT và quần chúng Nhân dân tích cực tham gia. Ngoài ra, hội NCT các cấp còn phát hiện, tố giác 15 vụ, 32 đối tượng phạm pháp; cảm hóa, giáo dục 41 đối tượng có tiền án tiền sự...

Chủ tịch Hội NCT huyện Nguyễn Ngọc Tỵ cho biết: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự tham gia vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Như Thanh đã đạt được những kết quả nổi bật, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định an ninh - trật tự. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an và các cấp hội NCT trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp vào công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Khanh