Nửa nhiệm kỳ Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân vượt khó vươn lên

Bước vào thực hiện nhiệm vụ với tên mới là thị trấn Hồi Xuân (trên cơ sở sáp nhập giữa thị trấn Quan Hóa và xã Hồi Xuân), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn đã gặp phải không ít khó khăn khi “cơn bão COVID-19” tràn qua, làm ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Song trước những khó khăn ấy, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân từng bước “hóa giải” để duy trì phát triển, xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện Quan Hóa.

Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa ngày càng đổi mới.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền thị trấn Hồi Xuân đều nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn với hai nhiệm vụ song song vừa chống dịch COVID-19 vừa khuyến khích người dân phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống. Cuối năm 2022, ngay sau khi cuộc sống trở lại bình thường, cấp ủy, chính quyền thị trấn Hồi Xuân đã tích cực tuyên truyền để người dân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XXIII, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 11,5%, tổng doanh thu dịch vụ hằng năm của thị trấn ước đạt 169 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm... Chương trình xây dựng đô thị văn minh đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác chỉnh trang đô thị, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn được triển khai thực hiện thường xuyên. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng chí Hà Văn Tụy, Chủ tịch UBND thị trấn Hồi Xuân chia sẻ: Đạt được những kết quả trên, trước hết là do cấp ủy, chính quyền thị trấn đã nghiên cứu, lựa chọn những chương trình trọng tâm, khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Xác định nông - lâm nghiệp, dịch vụ thương mại và du lịch là thế mạnh, UBND thị trấn đã tập trung điều chỉnh lại cơ cấu 3 loại rừng, khuyến khích người dân đa dạng hóa các sản phẩm nông - lâm kết hợp gắn với công nghiệp chế biến nâng cao giá trị sản xuất nghề rừng như mô hình trồng cây dược liệu, nuôi lợn cỏ dưới tán rừng... Tổ chức phát triển vùng nguyên liệu trồng rừng luồng tập trung với quy mô trên 2.000 ha, bảo vệ diện tích rừng hiện có, tăng độ che phủ rừng đạt trên 85%... Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/ĐU ngày 1-8-2022 của Đảng ủy thị trấn Hồi Xuân về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch trên địa bàn thị trấn Hồi Xuân giai đoạn 2022–2025, định hướng đến năm 2030”, UBND thị trấn đã tập trung phát triển các điểm, sản phẩm du lịch trọng điểm như du lịch tâm linh tại chùa Ông, động Bà, quần thể Hang Lũng Mu, đền thờ Thượng tướng thống lĩnh quân Khằm Ban, du lịch sinh thái khu Khó, khu Nghèo, khu Ban...

Cùng với triển khai các chương trình trọng tâm, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã lựa chọn các khâu đột phá để xây dựng đô thị văn minh, trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống nước sạch đô thị, vận động các hộ gia đình sử dụng nước máy đã qua xử lý theo công nghệ RO... Song song với việc triển khai giải quyết có hiệu quả việc thu gom, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 18-8-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Hồi Xuân về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn giai đoạn 2020-2025. UBND thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tham gia thu gom, xử lý rác thải theo quy định, đến nay có 589 hộ/1.825 hộ, có 26 cơ quan tham gia, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý hằng năm đạt 92,67%, phấn đấu đến năm 2025 đạt 95%... Thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 11-10-2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và quyết định vùng nuôi yến trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (thị trấn có 6 khu dân cư không được phép chăn nuôi), UBND thị trấn đã vận động các hộ chăn nuôi trong khu vực nội thị trấn thực hiện di dời khu vực nuôi nhốt trước năm 2025 và định hướng chuyển đổi sang phát triển thương mại, dịch vụ.

Tuy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng nhìn lại 3 năm qua trong công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền ở một số lĩnh vực chưa thực sự quyết liệt; chưa chủ động đề ra các biện pháp thực hiện, như: Công tác đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thị trấn chưa được thường xuyên, vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng; tình trạng khai thác thủy sản bằng xung điện vẫn còn xảy ra; sản xuất nông nghiệp vẫn còn manh mún...

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, cấp ủy, chính quyền thị trấn tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân... Trong đó tập trung khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của thị trấn; nâng cao năng suất lao động và thu nhập bền vững, xây dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP như bánh nhãn Hồi Xuân, măng khô, thịt bò sấy khô Mường Ca Da Hồi Xuân; sản phẩm lợi thế như khâu nhục, khoai mán...; quan tâm thực hiện dự án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng; tạo cơ chế thông thoáng để thu hút, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại khu phố Nghèo... Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang mô hình chăn nuôi tập trung; đa dạng hóa vật nuôi gắn với nhu cầu của thị trường...

Bài và ảnh: Minh Hiếu