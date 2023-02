Nga Sơn đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nga Sơn chú trọng đổi mới nội dung, hướng hoạt động mạnh về cơ sở và từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, từ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tại địa phương.

LĐLĐ huyện Nga Sơn tuyên truyền pháp luật lao động cho hơn 2.000 đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Winners Vina.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nga Sơn cho biết: Hiện nay, LĐLĐ huyện Nga Sơn quản lý 134 công đoàn cơ sở, với 10.290 đoàn viên. Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, LĐLĐ huyện đã xây dựng nội dung và phương thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả với từng loại hình công đoàn cơ sở và đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ. Nâng cao hiệu quả của các cơ quan truyền thông trong và ngoài hệ thống công đoàn, chủ động thông tin, tuyên truyền về phong trào công nhân, hoạt động công đoàn; sử dụng có hiệu quả những ứng dụng tích cực của internet, mạng xã hội để truyền tải thông tin và tăng cường tương tác, chia sẻ với đoàn viên. Tham mưu với người sử dụng lao động, chính quyền, chuyên môn cùng cấp đầu tư, nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở phục vụ nhu cầu thông tin của đoàn viên, CNVCLĐ như: thư viện, phòng đọc, bảng tin, hệ thống truyền thanh nội bộ, tủ sách pháp luật, các thiết chế văn hóa hiện có tại cơ sở. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện chỉ đạo công đoàn cơ sở thường xuyên, kịp thời, chuẩn xác trong nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động, nhất là công nhân, lao động trực tiếp sản xuất. Trên cơ sở nắm bắt thông tin dư luận xã hội trong CNVCLĐ để xác định nội dung, phương thức tuyên truyền vận động cho phù hợp, hiệu quả. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh và của địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...

Trong năm 2022, LĐLĐ huyện tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của công đoàn các cấp cho gần 10.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ; các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động qua hệ thống loa truyền thanh cho hơn 7.000 công nhân, lao động. LĐLĐ huyện phối hợp với Công an huyện chỉ đạo các “Tổ an ninh công nhân” hoạt động có hiệu quả, hàng quý tham gia giao ban cùng với “Tổ an ninh công nhân" tại các công ty FDI nắm bắt tình hình kịp thời để đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm ổn định tình hình trên địa bàn huyện. Chỉ đạo 120 công đoàn cơ sở lập facebook, zalo riêng hoạt động kết nối với trang mạng thông tin của Công đoàn huyện, Công đoàn tỉnh. Phối hợp đầu tư 25 bảng tin, 16 hệ thống truyền thanh nội bộ, 21 tủ sách pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống thông tin cơ sở phục vụ nhu cầu thông tin của đoàn viên, CNVCLĐ. Chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở lựa chọn cán bộ công đoàn làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoạt động thực chất, hiệu quả mang lại lợi ích cho đoàn viên, CNVCLĐ. Kết quả đã có 80 bài phản ánh tình hình trong lao động, sản xuất, công tác và các hoạt động công đoàn được đăng trên trang thông tin điện tử Công đoàn Thanh Hóa và hệ thống thông tin xã hội của các đơn vị.

Từ những kết quả LĐLĐ huyện Nga Sơn đạt được trong năm 2022 đã khẳng định việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ đã phát huy tốt hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra, sát với từng đối tượng đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Bài và ảnh: Nguyễn Thanh