Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong ngành kiểm sát

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh đã đề ra nhiều biện pháp chỉ đạo VKSND hai cấp triển khai, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của VKSND tỉnh.

Đồng chí Lê Đức Tùng, Phó viện trưởng VKSND tỉnh, cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, với sự lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, quyết liệt của ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh, sự đoàn kết thống nhất, tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể công chức, người lao động VKSND hai cấp đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực công tác, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát được tăng cường.

Trong đó, VKSND hai cấp đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu của ngành và Quốc hội giao, nhiều chỉ tiêu vượt yêu cầu đề ra và có tỷ lệ đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2022. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm cơ bản được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, dân sự, công tác kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp được nâng lên; công tác tổ chức cán bộ thực sự tạo chuyển biến tích cực, là khâu công tác trọng tâm, then chốt, đáng chú ý là việc đào tạo, bồi dưỡng được tăng cường chú trọng, đổi mới...

Để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, tăng cường đổi mới trong việc ban hành nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình công tác; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành. Ngay từ đầu năm, ủy ban kiểm sát, lãnh đạo VKSND tỉnh đã xây dựng các nghị quyết, kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện ở hai cấp, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, công tác đột phá cần phấn đấu thực hiện. Đồng thời, trực tiếp xét duyệt, cho ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác của các phòng trực thuộc VKSND tỉnh và các đơn vị VKSND cấp huyện; yêu cầu các đơn vị phải đăng ký các chỉ tiêu thi đua cao hơn chỉ tiêu do VKSND tối cao ban hành, tiếp tục áp dụng phương thức giao chỉ tiêu cho từng kiểm sát viên, công chức, phấn đấu tổ chức thực hiện “vượt” các chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện chế độ giao ban thường xuyên hàng tuần, hàng tháng giữa lãnh đạo và kiểm sát viên, công chức trong từng đơn vị (tại các phòng trực thuộc VKSND tỉnh và các đơn vị VKSND cấp huyện). Trên cơ sở đó, thủ trưởng đơn vị nắm chắc tiến độ giải quyết và kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cũng như đánh giá những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị để có hướng đôn đốc, chỉ đạo khắc phục kịp thời trong tuần, tháng tiếp theo; tăng cường sự lãnh đạo của ban cán sự đảng, đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh đối với công tác cán bộ, tập trung các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, kiểm sát viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Năm 2023, ngành kiểm sát Thanh Hóa tiếp tục xác định công tác tổ chức cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt...

Ngoài ra, chủ động phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức thành công 2 khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về kiến thức các loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông; về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về xây dựng sơ đồ tư duy trong báo cáo đề xuất đường lối giải quyết vụ án hình sự. Đã tổ chức thành công 4 cuộc thi: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành”; “Kỹ năng viết kháng nghị bản án dân sự, kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại TAND”; “Nét đẹp nữ kiểm sát viên ngành kiểm sát Thanh Hóa”; “Kiểm sát viên với công tác tuyên truyền”. Thông qua các cuộc thi đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp về ý thức, trách nhiệm xây dựng hình ảnh, vị thế của ngành kiểm sát; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Đặc biệt, thông qua cuộc thi “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành” đã đánh giá được toàn diện về nhận thức, kiến thức, kỹ năng thực tiễn trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ viện trưởng VKSND cấp huyện, trưởng phòng trực thuộc VKSND tỉnh; khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý VKSND hai cấp. Cuộc thi cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo VKSND hai cấp nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, những kiến nghị, đề xuất, ý tưởng đột phá trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành để giúp ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh có cái nhìn khách quan, toàn diện về thực trạng của từng đơn vị, đồng thời có những định hướng trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành VKSND hai cấp trong thời gian tới.

Cùng với đó, thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy, xây dựng đội ngũ kiểm sát viên, công chức, người lao động trong sạch, vững mạnh. Thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu trong từng đơn vị, từng khâu công tác. Xây dựng đội ngũ kiểm sát viên, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trong sáng về phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn có ý thức phấn đấu vươn lên, dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải, có hiểu biết các kiến thức quản lý kinh tế, quản lý xã hội, đủ sức giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong tình hình mới.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để đạt được nhiều kết quả thành tích hơn nữa trong công tác, góp phần xây dựng ngành KSND vững mạnh, toàn diện, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Quốc Hương