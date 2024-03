MTTQ huyện Vĩnh Lộc thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Trong những năm qua, MTTQ huyện Vĩnh Lộc đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhân dân xã Vĩnh Hòa tích cực hưởng ứng phong trào tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông trong thôn.

Cụ thể, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, đã triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ huyện đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, lựa chọn những nội dung cụ thể, gắn liền với lợi ích của Nhân dân, phù hợp với tình hình của từng địa phương và gắn với công tác giảm nghèo bền vững.

MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tích cực tham gia tuyên truyền nội dung các tiêu chí trong XDNTM, vận động Nhân dân đóng góp các nguồn lực để XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; nhiều cán bộ mặt trận đã tâm huyết, nhiệt tình “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Từ cách làm trên, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động Nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng để xây dựng đường giao thông nông thôn và công trình an sinh xã hội; vận động Nhân dân hiến trên 30.000m2 đất, đóng góp trên 80.000 ngày công..., góp phần quan trọng để đến nay toàn huyện có 111 thôn, 12 xã được công nhận NTM, 1 thị trấn được công nhận đô thị văn minh, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 30 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu, 20 sản phẩm OCOP được xếp loại 3 sao trở lên.

Cuộc vận động phát huy tính tự quản của Nhân dân trong tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng trên 250 mô hình tự quản, tiêu biểu như mô hình: “Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Khu dân cư thực hiện tang văn minh tiến bộ gắn với bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Khu dân cư tự quản đảm bảo an toàn giao thông”, “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường”; vận động lắp đặt trên 5.000 điểm camera giám sát an ninh trật tự...

Các tổ chức thành viên với nhiệm vụ, chức năng của mình đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt là 10 nội dung ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt các phong trào trong XDNTM, đô thị văn minh chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn huyện, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương. Nổi bật là các mô hình “Cựu Chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”, “Đoạn đường tự quản”; Hội Nông dân với mô hình “Phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình”; Hội LHPN với phong trào “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”; Liên đoàn Lao động với phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Đoàn Thanh niên với mô hình “Đường tranh bích họa”, “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi”; Ban Trị sự Phật giáo với phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu”; Ban Đoàn kết Công giáo với “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”, “Sống tốt đời - đẹp đạo”...

Bên cạnh đó, MTTQ huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm, HIV/AIDS; chăm lo, củng cố, xây dựng lực lượng an ninh cơ sở, tổ an ninh xã hội; cấp phát trên 4.000 tờ rơi, áp phích, tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tổ chức hàng trăm hội nghị tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; vận động hàng trăm hộ dân tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, hàng trăm biển hiệu, lều quán, mái che vi phạm; 111/111 khu dân cư ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông; phối hợp nhân rộng 350 mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; phối hợp thực hiện các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng cho những người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương để hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn huyện có 98 khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội; 100 khu dân cư không có ma túy, mại dâm; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 95% gia đình đạt gia đình văn hóa.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được quan tâm triển khai. MTTQ huyện chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện mô hình “Khu dân cư giúp nhau giảm nghèo bền vững”, đã giúp đỡ được 695 hộ nghèo, góp phần cùng cả huyện giảm được 369 hộ thoát nghèo. Trong 5 năm, đã kêu gọi được số tiền trên 9 tỷ đồng và nhiều hiện vật để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 154 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ khám chữa bệnh hiểm nghèo, giúp đỡ hàng trăm học sinh nghèo vươn lên trong học tập, thăm hỏi, tặng quà hàng ngàn lượt đối tượng nhân dịp lễ, tết, cứu trợ các gia đình bị hỏa hoạn, thiên tai, tai nạn...

Bà Bùi Thị Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Lộc cho biết: Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Vĩnh Lộc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, lấy địa bàn khu dân cư là nơi triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để tạo cơ chế hoạt động, cơ chế hỗ trợ tạo nguồn lực thực hiện thành công các chương trình hành động. Đồng thời, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đưa các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, xây dựng diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc.

Bài và ảnh: Tô Hà